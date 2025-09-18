गली से ग्लोबल आइकन बनने की इंस्पायरिंग जर्नी है 'विजेता', जानिए कैसे अरबपति बना ये लड़का

कभी किसी शहर की गलियों में सपनों को बुनता एक साधारण लड़का, जो आगे चलकर ग्लोबल फेमस बिजनेसमैन बनता है—फिल्म की कहानी किसी कल्पना जैसी लगती है. लेकिन निर्देशक राजीव एस. रुइया की बायोपिक फिल्म ‘विजेता: जीरो टू हीरो: ए रियल-लाइफ जर्नी’ इसी असल जीवन की एक्स्ट्राऑर्डनरी जर्नी को बड़े पर्दे पर उतारती है.

विजेता : जीरो टू हीरो: ए रियल-लाइफ जर्नी, यानी 'अविश्वसनीय सच'

निर्माता : राजेश के. अग्रवाल

निर्देशक : राजीव एस. रुईया

लेखक- संदीप नाथ

कलाकार : रवि भाटिया, भारती अवस्थी, ज्ञान प्रकाश, दीक्षा ठाकुर, गोदान कुमार, प्रिटी अग्रवाल नीरव पटेल, ओपी सोनी 'ओम'

स्टार : 4*

ये फिल्म कहानी संघर्षों, विश्वासघात, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और अंडरवर्ल्ड की धमकियों से गुजरते हुए इस बात पर जोर देती है कि धैर्य और संकल्प ही सफलता की असली कुंजी साबित हो रही है. ये फिल्म मशहूर व्यवसायी डॉ. राजेश के. अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है, जो कोलकाता की गलियों से निकलकर यूएई के सबसे सम्मानित अरबपतियों में से एक बने और स्थिरता (sustainability) के क्षेत्र में वैश्विक आवाज साबित हुए.

कहानी की बुनावट

‘विजेता’ की कहानी की शुरुआत एक मध्यमवर्गीय परिवार और एक मेहनती युवक के संघर्षों से होती है. साधारण परिवेश से निकला यह युवक—राजेश, अपने सपनों और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ता है.

जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसमें विश्वासघात, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता और अंडरवर्ल्ड से आने वाले खतरों का तनाव गहराता जाता है. नायक का संघर्ष केवल पैसे कमाने का नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य सुनिश्चित करने का है.

कहानी का चरमोत्कर्ष (क्लाइमेक्स) वह दृश्य है, जहां राजेश एक विशाल भीड़ के सामने सीना ठोककर खड़ा है. चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प और विजय की भावना उसे सच्चे मायनों में ‘विजेता’ बना देती है.

एक्टिंग की ताकत

राजेश की केंद्रीय भूमिका में रवि भाटिया पूरी फिल्म पर छाए रहते हैं. उनकी मेहनत और किरदार में घुलने की क्षमता फिल्म की रीढ़ साबित होती है. उनके साथ भारती अवस्थी का डेब्यू यादगार है और दोनों की जोड़ी प्रभावशाली लगती है.

वहीं, ज्ञान प्रकाश (राजेश के पिता) और गोदान कुमार अपनी भूमिकाओं में मजबूती से उभरते हैं. प्रीटी अग्रवाल और ओपी सोनी (‘ओम’) भी कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी

पूरी शूटिंग मुंबई में हुई है. निर्देशक राजीव एस. रुइया ने बायोपिक फिल्म के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया है. कलाकारों से लेकर लोकेशन और विजुअल टोन तक—हर चीज़ में वास्तविकता और भावनाओं का संतुलन है.

बीते दौर को दिखाने के लिए सेपिया टोन, संघर्ष के दृश्यों के लिए गहरे कंट्रास्ट, और विजय के क्षणों के लिए भव्य विजुअल्स—फिल्म को नाटकीय और असरदार बनाते हैं.

संदेश और सार

‘विजेता’ सिर्फ वित्तीय सफलता की कहानी नहीं है. यह फिल्म बताती है कि धैर्य, नैतिकता और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना ही असली ताकत है.

यह एक ऐसे युवक की यात्रा है जो परिस्थितियों से हारने के बजाय उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है.

संदीप नाथ की लिखी पटकथा इस कहानी को जीवंत बनाती है और दर्शकों को याद दिलाती है कि “जीरो से हीरो” बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त है—कभी हार न मानना.

