एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Movie Review: रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है 'तू मेरी मैं तेरा...'

हाई रोमांस से अलग, ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ प्रेम को शोर नहीं, संवेदना से बुनती है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की यह फिल्म रिश्तों, समझ और आत्मीयता की उस सादगी को सामने लाती है, जो आज के तेज़ रफ्तार दौर में कहीं खो सी गई है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Dec 25, 2025, 09:47 AM IST

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

फिल्म: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

कलाकार: कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ

निर्देशक: समीर विद्वांस

रेटिंग: ⭐️⭐️⭐️⭐️

अक्सर बॉलीवुड की प्रेम कहानियाँ भव्यता के शोर में अपनी रूह खो देती हैं, लेकिन निर्देशक समीर विद्वांस की ‘तू मेरी मैं तेरा...’ इसके उलट एक खामोश और गहरी छाप छोड़ती है. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म आज के 'फास्ट-फॉरवर्ड' दौर में प्रेम की उस पुरानी सादगी को वापस लाने की एक ईमानदार कोशिश है, जहाँ रिश्ते सिर्फ आकर्षण पर नहीं बल्कि आत्मीयता पर टिकते हैं.

क्या है फिल्म की कहानी: क्रोएशिया की रंगीनी से दिल की गहराइयों तक
कहानी है रे (कार्तिक आर्यन) की, जो एक बेफ़िक्र NRI वेडिंग प्लानर है और रिश्तों को लेकर थोड़ा लापरवाह भी. उसकी मुलाकात रूमी (अनन्या पांडे) से होती है, जो एक सुलझी हुई और स्वाभिमानी लेखिका है. क्रोएशिया की खूबसूरत लोकेशन्स के बीच शुरू हुआ इनका रिश्ता जब भारत की ज़मीनी हकीकतों और पारिवारिक उलझनों से टकराता है, तो शुरू होता है भावनाओं का असली सफर. फिल्म बड़ी खूबसूरती से यह सवाल पूछती है कि क्या आधुनिकता के इस दौर में हम 'हम' के लिए अपने 'मैं' को थोड़ा पीछे छोड़ सकते हैं?

परफॉरमेंस: कार्तिक-अनन्या की 'रिफ्रेशिंग' केमिस्ट्री
यह फिल्म कार्तिक आर्यन के लिए एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकती है. अपनी मशहूर कॉमिक टाइमिंग से हटकर, उन्होंने यहाँ एक ऐसा किरदार निभाया है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से नहीं डरता. विशेषकर क्लाइमेक्स के दृश्यों में उनकी संवेदनशीलता दर्शकों को भावुक कर देती है. वहीं, अनन्या पांडे ने 'रूमी' के रूप में अपनी अब तक की सबसे सहज और संजीदा परफॉरमेंस दी है. उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी से एक परिपक्व महिला के द्वंद्व को बखूबी पकड़ा है.

दिग्गज कलाकार नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ ने अपनी सशक्त मौजूदगी से फिल्म के भावनात्मक स्तर को ऊपर उठाया है. टीकू तलसानिया के हल्के-फुल्के पल फिल्म को एक संपूर्ण पारिवारिक ड्रामा बनाते हैं.

तकनीकी पक्ष: विजुअल्स और म्यूजिक का जादू
समीर विद्वांस का निर्देशन संयमित है; उन्होंने कहानी को मेलोड्रामा से बचाकर 'रियलिज्म' के करीब रखा है. करण शर्मा के संवाद चुभते नहीं बल्कि सीधे दिल में उतरते हैं. अनिल मेहता की जादुई सिनेमेटोग्राफी और विशाल-शेखर का मर्मस्पर्शी संगीत फिल्म के मूड को और अधिक गहरा बनाता है. फिल्म का हर सीन तकनीकी रूप से उच्च दर्जे का है.

प्लस-माइनस पॉइंट
खूबी: फिल्म का जेंडर-न्यूट्रल नजरिया और पुरुष पात्र का खुद को बदलकर रिश्ते के लिए तैयार होना इसे खास बनाता है.

खामी: पटकथा की गति (Pacing) पहले हाफ में थोड़ी सुस्त है, जो कहानी को सेट करने में काफी समय लेती है.

निष्कर्ष
‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ एक ऐसी फिल्म है जिसे आप केवल अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल से महसूस करते हैं. यह युवाओं के लिए एक आइना है और बड़ों के लिए एक सुखद अहसास. अगर आप सिनेमा से सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सुकून भरा संदेश भी चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक आदर्श चुनाव है.

