मौनी-सूरज के बीच 'वो' बनकर आईं दिशा पाटनी? जानें तलाक की खबरों के बीच Suraj Nambiar ने क्यों डिलीट किया अपना इंस्टा अकाउंट

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Rumours: अभिनेत्री मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है. दोनों द्वारा एक-दूसरे को अनफॉलो करने और दिशा पाटनी का नाम जुड़ने से सोशल मीडिया पर हलचल तेज है.

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Rumours: बॉलीवुड की 'नागिन' फेम मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की मानें तो यह जोड़ा तलाक की ओर बढ़ रहा है. हाल ही में दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद से ही उनके अलगाव की अटकलें तेज हो गई हैं.

इंस्टाग्राम से गायब हुईं तस्वीरें

मौनी रॉय ने न केवल सूरज को अनफॉलो किया, बल्कि अपने अकाउंट से उनके साथ की सभी पुरानी तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं. वहीं, इन अफवाहों से परेशान होकर सूरज नांबियार ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है. सोशल मीडिया पर इस 'डिजिटल दूरी' को उनके रिश्ते में आई गहरी दरार के तौर पर देखा जा रहा है.

दिशा पाटनी के नाम पर क्यों हो रही है चर्चा?

हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में मौनी रॉय की करीबी दोस्त दिशा पाटनी का नाम भी घसीटा जा रहा है. हाल ही में जनवरी 2026 में उदयपुर में हुई एक शादी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मौनी ने पैपराजी के सामने सूरज के साथ पोज देने से मना कर दिया था, जबकि सूरज और दिशा आपस में बात करते दिखे थे. सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि क्या दिशा पाटनी की वजह से ही इस रिश्ते में तनाव आया है? हालांकि, दिशा ने भी अब सूरज को अनफॉलो कर दिया है.

धोखे और अनबन की अफवाहें

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सूरज ने मौनी को 'चीट' किया है, हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मौनी ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके रिश्ते में सूरज एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हैं और ईगो किसी भी रिश्ते को खराब कर सकता है. 27 जनवरी 2022 को गोवा में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के बीच आई यह खटास फैंस के लिए काफी चौंकाने वाली है.

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