Mother's Day Special: क्या Alia Bhatt है एक कंट्रोलिंग मां? नीतू कपूर ने बताया राहा को लेकर क्यों होती है उनकी नोक-झोंक

Mothers Day Special: नीतू कपूर ने खुलासा किया कि वे अक्सर अपनी बहू आलिया भट्ट से पोती राहा की 'पेरेंटिंग' को लेकर लड़ पड़ती हैं. आलिया, राहा के अनुशासन और सेहत को लेकर काफी सख्त हैं.

कपूर खानदान की सबसे नन्हीं सदस्य राहा कपूर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में दादी नीतू कपूर ने आलिया भट्ट के 'मदरहुड' और राहा की परवरिश को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जो हर घर की कहानी जैसे लगते हैं. नीतू ने बताया कि एक प्रोटेक्टिव मां के रूप में आलिया काफी सख्त हैं, जिसके चलते अक्सर सास-बहू में नोक-झोंक हो जाती है.

आलिया की सख्ती और नीतू का लाड़

सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बात करते हुए नीतू कपूर ने बताया कि आलिया, राहा के रूटीन और डाइट को लेकर बहुत अनुशासित हैं. नीतू ने मजाकिया लहजे में कहा, "मैं अक्सर आलिया से कहती हूं कि मुझे राहा को बस एक चॉकलेट देने दो, लेकिन आलिया तुरंत मना कर देती है." एक दादी होने के नाते नीतू राहा को थोड़ा बिगाड़ना चाहती हैं, लेकिन 'सुपर मॉम' आलिया इसकी इजाजत नहीं देतीं.

रणबीर हैं 'दोस्त' तो आलिया हैं 'स्ट्रिक्ट'

नीतू कपूर के मुताबिक, रणबीर कपूर अपनी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं. वहीं, राहा अपनी मां से थोड़ा डरती है, क्योंकि आलिया उसे सही आदतें सिखाने पर ज्यादा जोर देती हैं. आलिया कोशिश करती हैं कि राहा टीवी और अधिक चीनी जैसी चीजों से दूर रहे.

आज के दौर की स्मार्ट पेरेंटिंग

नीतू ने आलिया की तारीफ करते हुए उन्हें एक बेहतरीन मां बताया. उन्होंने कहा कि आज के माता-पिता बच्चों की सेहत और लाइफस्टाइल को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं. नीतू कपूर और आलिया के बीच की यह छोटी-मोटी बहस किसी कड़वाहट की वजह से नहीं, बल्कि राहा के प्रति उनके बेपनाह प्यार का हिस्सा है.

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