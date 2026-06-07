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बॉलीवुड के नए क्रश कौन हैं? इन 7 युवा सितारों पर फिदा है लाखों दिल, 1 की फिल्म देखकर थिएटर में रो पड़ी थीं लड़कियां

2026 Most Handsome Actors: क्या बॉलीवुड को अपनी अगली सुपरस्टार पीढ़ी मिल चुकी है? सोशल मीडिया पर बढ़ती फैन फॉलोइंग और सिनेमाघरों में मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 07, 2026, 10:55 AM IST

बॉलीवुड के नए क्रश कौन हैं? इन 7 युवा सितारों पर फिदा है लाखों दिल, 1 की फिल्म देखकर थिएटर में रो पड़ी थीं लड़कियां

Image Credit: Social Media

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2026 Bollywood New Crush: दिलचस्प बात यह है कि इन नए चेहरों में से कई अभी भी अविवाहित हैं और युवाओं, खासकर युवा महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. कोई अपने लुक्स से दिल जीत रहा है तो कोई अपनी एक्टिंग से. अहान पांडे से लेकर वेदांग रैना तक इन दिनों कई उभरते सेलेब्स ऐसे हैं, जो लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. आइए जानते हैं उन 7 युवा अभिनेताओं के बारे में जो आज बॉलीवुड के सबसे चर्चित और पसंद किए जाने वाले बैचलर्स में गिने जा रहे हैं.

नई पीढ़ी के सितारे क्यों बन रहे हैं युवाओं की पहली पसंद

बॉलीवुड में स्टार बनने का रास्ता पहले जितना आसान नहीं है. आज दर्शक सिर्फ अच्छे लुक्स नहीं, बल्कि अभिनय, व्यक्तित्व और स्क्रीन प्रेजेंस भी देखते हैं. यही वजह है कि नई पीढ़ी के कई अभिनेता बहुत कम समय में बड़ी पहचान बनाने में सफल रहे हैं.

इन कलाकारों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर इनके हर पोस्ट पर लाखों प्रतिक्रियाएं आती हैं और इनके नए प्रोजेक्ट्स का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं.

एक्शन से रोमांस तक, लक्ष्य की बढ़ती लोकप्रियता

फिल्म 'किल' से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले लक्ष्य ने अपने पहले ही प्रोजेक्ट से दर्शकों का ध्यान खींच लिया था. एक्शन अवतार में प्रभावित करने के बाद अब वह रोमांटिक किरदारों में भी नजर आने वाले हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जल्द ही उनकी फिल्म 'चांद मेरा दिल' रिलीज होगी, जिसमें वह अनन्या पांडे के साथ दिखाई देंगे. इंडस्ट्री के जानकार उन्हें आने वाले समय का बड़ा स्टार मान रहे हैं.

वेदांग रैना और अभय वर्मा ने भी बनाई मजबूत पहचान

'द आर्चीज' में नजर आए वेदांग रैना ने 'जिग्रा' के बाद अपनी लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है. उनकी स्टाइलिश पर्सनैलिटी और लगातार मिल रहे नए प्रोजेक्ट्स उन्हें चर्चा में बनाए हुए हैं.

वहीं 'मुंज्या' के बाद अभय वर्मा युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए. उनके घुंघराले बाल और सहज अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया. खासकर महिला प्रशंसकों के बीच उनका अलग ही क्रेज देखने को मिलता है.

स्टार परिवार से आने के बावजूद खुद की पहचान बना रहे हैं ये चेहरे

अगस्त्य नंदा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 'द आर्चीज' से की थी. हालांकि बाद के प्रोजेक्ट्स के बाद उनके काम को ज्यादा पहचान मिलने लगी. फिल्मी परिवार से जुड़े होने के बावजूद वह अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

इसी तरह रोहित सराफ भी युवा दर्शकों के पसंदीदा सितारों में शामिल हैं. 'डियर जिंदगी' और 'द स्काई इज पिंक' जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई. उनका शांत स्वभाव और रोमांटिक छवि उन्हें युवाओं के बीच खास बनाती है.

सिद्धांत चतुर्वेदी और अहान पांडे की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सिद्धांत चतुर्वेदी ने 'गली बॉय' में अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसके बाद 'गहराइयां' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया. उनकी बहुमुखी प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व उन्हें नई पीढ़ी के लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल करता है.

वहीं इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा अहान पांडे की हो रही है. यशराज फिल्म्स के बड़े प्रोजेक्ट से डेब्यू करने वाले अहान ने फिल्म 'सैयारा' से शुरुआत की. उनकी पहली फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिली और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अभिनय ने कई दर्शकों को भावुक कर दिया. सिनेमाघरों में मौजूद कुछ युवतियों की आंखों में आंसू तक आ गए थे.

सिर्फ लुक्स नहीं, कनेक्शन भी बना रहा है इन्हें खास

फिल्म विशेषज्ञ मानते हैं कि आज का दर्शक उन सितारों से ज्यादा जुड़ता है जो स्क्रीन के बाहर भी वास्तविक और सहज दिखाई देते हैं. यही कारण है कि लक्ष्य, वेदांग रैना, अभय वर्मा, अगस्त्य नंदा, रोहित सराफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और अहान पांडे जैसे युवा कलाकार तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

इनकी सफलता इस बात का संकेत भी है कि बॉलीवुड में अब नई पीढ़ी अपनी मजबूत जगह बना रही है और आने वाले वर्षों में यही चेहरे इंडस्ट्री के बड़े सितारे बन सकते हैं.

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