22Yr पुरानी 138 मिनट की वो Bold Film, जिसकी पोस्टर ने उड़ाए थे सबके होश; सीन देख एक्ट्रेस के मां-बाप भी छोड़ दिए थिएटर

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Most Controversial Bollywood Film: साल 2004 में आई फिल्म ने समलैंगिक रिश्तों और बोल्ड दृश्यों के कारण विवादों में रही थी. इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए. चलिए इस मूवी का नाम हम आपको बताते हैं.
बॉलीवुड के इतिहास में साल 2004 में रिलीज हुई एक फिल्म ऐसी थी, जिसने अपने समय में सिनेमाघरों से लेकर सड़कों तक भारी हंगामा खड़ा कर दिया था. इस फिल्म की कहानी उस दौर के हिसाब से काफी साहसी और लीक से हटकर थी.
फिल्म में समलैंगिक रिश्तों यानी लेस्बियन रिलेशनशिप को मुख्य विषय के रूप में पेश किया गया था. उस समय भारतीय समाज में इस तरह के विषयों पर खुलकर बात करना तो दूर, इसे पर्दे पर देखना भी बड़ी चुनौती थी. फिल्म के पोस्टर सामने आते ही कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. मुंबई और इंदौर जैसे शहरों में तो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि लोगों ने सिनेमाघरों के बाहर तोड़फोड़ की और फिल्म के पोस्टरों पर पथराव तक किया.
इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमृता अरोड़ा ने निभाई थी. यह उनके करियर की शुरुआती फिल्में थीं. फिल्म में अमृता के अलावा ईशा कोप्पिकर और आशीष चौधरी भी थे. फिल्म के बोल्ड दृश्यों और विवादास्पद विषय के कारण अमृता के माता-पिता इतने असहज हो गए थे कि वे फिल्म के बीच में ही थिएटर छोड़कर चले गए थे. बाद में एक इंटरव्यू के दौरान अमृता ने यह भी स्वीकार किया था कि यदि उन्हें मौका मिले, तो वह अपने करियर से इस फिल्म को हटाना चाहेंगी, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म को सही ढंग से पेश नहीं किया गया था.
फिल्म की कहानी तान्या (ईशा कोप्पिकर) नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सपना (अमृता अरोड़ा) से गहरे जुड़ाव के बावजूद राहुल (आशीष चौधरी) नाम के लड़के से प्यार करने लगती है. इस त्रिकोणीय संघर्ष में रोमांस, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा का तड़का था.
सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने फिल्म पर 'भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने' का आरोप लगाया था. बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म ने पहले दिन लगभग 41 लाख रुपये कमाए थे और इसका कुल लाइफटाइम कलेक्शन करीब 6 करोड़ रुपये के आसपास रहा था.
दरअसल, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं अमृता अरोड़ा और ईशा कॉपिकल की मूवी गर्लफ्रेंड थी. व्यावसायिक रूप से फिल्म कोई बड़ी सफलता तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन विवादों के कारण यह हमेशा बॉलीवुड की सबसे चर्चित विवादास्पद फिल्मों की सूची में बनी रही.
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