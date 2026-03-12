Monalisa Love Story: मोनालिसा ने केरल के मंदिर में मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, क्या लव जिहाद में फंसी महाकुंभ की वायरल गर्ल?

एंटरटेनमेंट
Mahakumbh Girl Monalisa Wedding: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले ने फेसबुक मित्र फरमान खान संग केरल के मंदिर में शादी रचाई. परिवार के विरोध के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच हुई इस शादी ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.
Mahakumbh Girl Monalisa Wedding: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी सादगी और खूबसूरती से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मोनालिसा भोसले एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई वायरल फोटो नहीं, बल्कि उनकी असल जिंदगी की 'फिल्मी' शादी है. 11 मार्च को मोनालिसा ने अपने लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ केरल के एक मंदिर में विवाह कर लिया.
इंदौर की रहने वाली मोनालिसा और महाराष्ट्र के फरमान खान की पहली मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई थी. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. हालांकि, अलग-अलग धर्मों से होने के कारण इस रिश्ते को सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा.
दोनों ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अरुमनूर श्री नैनार देवा मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की. लाल साड़ी और मांग में सिंदूर सजाए मोनालिसा और मुंडू पहने फरमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनालिसा के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्हें जबरन वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे. स्थिति को बिगड़ता देख कपल ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में यह विवाह संपन्न हुआ.
मोनालिसा को फिल्मों में मौका देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इस शादी पर गंभीर आरोप लगाए और इसे लव जिहाद तक बता दिया. सनोज ने दावा करते हुए कहा कि- मोनालिसा का आज का उठाया हुआ कदम उसको बगावत लग रहा होगा लेकिन असल में ये लव जिहाद है, जिसका शिकार वो हो चुकी है. सनोज के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन मोनालिसा की बगावती शादी से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है. परिवार की तरह वो इस रिश्ते के खिलाफ थे. जानकारी के लिए बता दें कि सनोज वही डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मोनालिसा को द डायरी ऑफ मणिपुर से ब्रेक दिया था. इसके अलावा, उन्होंने महाकुंभ वायरल गर्ल को लाइफस्टाइल, पढ़ाई लिखाई और एक्टिंग के मामले में भी पूरी तरह से ट्रेन किया था.
मोनालिसा भोसले की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है. 2025 के महाकुंभ में रुद्राक्ष और माला बेचते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. उनकी आंखों की चमक और मुस्कान ने उन्हें 'महाकुंभ गर्ल' बना दिया. वायरल होने के बाद उन्हें मनोरंजन जगत से ऑफर मिलने लगे. वह जल्द ही मलयालम फिल्म 'नगम्मा' और बॉलीवुड फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं.
