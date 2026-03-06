FacebookTwitterYoutubeInstagram
बादशाह के 'टटिहरी' गाने पर हरियाणा में विवाद, तस्वीरों को लेकर आपत्ति, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

दिल्ली से लंदन-पेरिस तक छा रही आदिवासी पेंटिंग, Tribes Art Fest में 15 लाख की इस पेंटिंग पर क्यों टिक रही सबकी नजर?

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

शरीर में Hormonal Imbalance का पता कैसे चलता है? जानिए इसके लक्षण

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट

एंटरटेनमेंट

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़ 

भारतीय एक्शन सिनेमा में देशभक्ति और थ्रिलर के मिश्रण की परंपरा नई नहीं है, लेकिन SV Creation की आगामी फिल्म “Mission C1000: Hindu Atankwad” इस फॉर्मूले को विज्ञान और वैश्विक साजिश की कहानी के साथ पेश करने की कोशिश करती है. फिल्म को 6 मार्च को पूरे भारत में कई भाषाओं में रिलीज़ करने की घोषणा की गई है

ऋतु सिंह

Updated : Mar 06, 2026, 05:46 PM IST

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़ 

 Mission C1000 Hindu Atankwad Release

फिल्म का निर्देशन और मुख्य भूमिका अभिनेता तेजेश्वर ने निभाई है. निर्माताओं का दावा है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें वैज्ञानिक खोज, सुरक्षा चुनौतियों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों को भी कहानी में शामिल किया गया है. टॉलीवुड बैनर SV Creation के तहत बनी यह फिल्म तेलुगु के साथ-साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज़ होगी. मेकर्स इसे एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बताते हैं जो मनोरंजन के साथ सामाजिक-राष्ट्रीय संदर्भों पर चर्चा को भी प्रेरित करता है.

कहानी: वैज्ञानिक खोज और आतंकवादी खतरे के बीच मिशन

फिल्म की कहानी राम नाम के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे तेजेश्वर ने निभाया है. कथानक के अनुसार, हीरोइन के पिता द्वारा विकसित एक उन्नत वैज्ञानिक सूत्र अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के निशाने पर आ जाता है. इस स्थिति में राम को उस तकनीक की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है. कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े मिशन का रूप लेती है, जिसमें भारत की छवि को नुकसान पहुँचाने वाली साजिश को रोकना मुख्य लक्ष्य बन जाता है.फिल्म का नैरेटिव एक्शन सीक्वेंस और भावनात्मक संघर्षों के माध्यम से दिखाता है कि व्यक्तिगत साहस और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है.

युवाओं और सांस्कृतिक पहचान पर संदेश

मेकर्स का कहना है कि फिल्म सिर्फ थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसमें युवाओं को अपने सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझाने की कोशिश भी की गई है. फिल्म में मुख्य किरदार को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कठिन परिस्थितियों में धैर्य और जिम्मेदारी का उदाहरण बनता है. यह पहलू युवा दर्शकों को प्रेरित करने वाले तत्व के रूप में फिल्म में जोड़ा गया है. सिनेमा विश्लेषकों का मानना है कि देशभक्ति आधारित फिल्मों में संदेश और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. यही पहलू किसी भी ऐसी फिल्म की स्वीकार्यता तय करता है.

कलाकार और अभिनय टीम

फिल्म में कई अनुभवी और नए कलाकारों की टीम दिखाई देगी. इसमें प्रज्ञा नयन, कबीर दुहान सिंह, संजय पांडेय, जया प्रकाश, अनीश कुरुवेला और सुद्धा प्रमुख भूमिकाओं में हैं.इसके अलावा आध्यात्मिक व्यक्तित्व काली चरण महाराज का एक विशेष प्रदर्शन भी फिल्म में शामिल किया गया है. निर्माताओं के अनुसार, यह कैमियो कहानी के एक महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ा हुआ है.

तकनीकी टीम और सिनेमाई निर्माण

फिल्म की तकनीकी टीम में कई अनुभवी नाम शामिल हैं.सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी महेन्दर एस. ने संभाली है, जबकि संगीत श्रीधर अथरेया ने दिया है. संपादन का काम मार्थंड के. वेंकटेश ने किया है, जो अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ से जुड़े हैं. एक्शन सीक्वेंस स्टंट जोशुआ द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और साउंड डिज़ाइन को 7.1 एटमॉस तकनीक के साथ तैयार किया गया है. VFX का नेतृत्व अनंत इय्युन्नी ने किया है, जिसका उद्देश्य फिल्म को आधुनिक विजुअल अनुभव देना है.

रिलीज़ से पहले उम्मीदें

निर्माताओं किरणमयी, विराट और शौर्य का कहना है कि फिल्म का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करना है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करे.

मार्केटिंग टीम के अनुसार, मल्टी-लैंग्वेज रिलीज़ के कारण फिल्म अलग-अलग क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुँचने की योजना के साथ तैयार की गई है.

अब देखना यह होगा कि 6 मार्च यानी आज  सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद Mission C1000: Hindu Atankwad दर्शकों और समीक्षकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है.

 

