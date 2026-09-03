Mirzapur: The Movie से कटा विक्रांत मैसी का पत्ता! जानिए अब बड़े पर्दे पर कौन निभाएंगे 'बबलू पंडित' का किरदार

Why Vikrant Massey is Missing From Mirzapur: लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर आने वाली है. जानिए क्यों 'Mirzapur: The Movie' से विक्रांत मैसी का पत्ता कट गया है और अब उनकी जगह 'बबलू पंडित' का खास किरदार किस नए अभिनेता को मिला है.

भारतीय वेब सीरीज के इतिहास में तहलका मचाने वाली 'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी अब ओटीटी का सफर तय करने के बाद सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह चरम पर है, क्योंकि एक बार फिर वही खूनी खेल, सियासत और गद्दी की जंग सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी. हालांकि, जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, लोग उतने ही विक्रांत मैसी को यद कर रहे हैं. फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सीरीज के पहले सीजन में जान गंवाने वाले 'बबलू पंडित' का किरदार इस बार कौन निभाएगा और क्यों इस बार विक्रांत मैसी नहीं नजर आएंगे.

विक्रांत मैसी क्यों नहीं हैं मिर्जापुर का हिस्सा ?

'मिर्जापुर' के पहले सीजन से अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले विक्रांत मैसी यानी 'बबलू पंडित' की वापसी को लेकर फैंस लंबे समय से कयास लगा रहे थे. सीरीज की कहानी के अनुसार, पहले सीजन के अंत में मुन्ना भैया ने बाबलू पंडित की बेरहमी से हत्या कर दी थी. यह प्लॉट सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने गुड्डू पंडित को पूरी तरह बदल दिया और उसी बदले की आग में गुड्डू की मुन्ना भइया से दुश्मनी बढ़ जाती है. चूंकि कहानी में बाबलू की मौत पहले ही हो चुकी है, इसलिए उसी किरदार में विक्रांत का वापस लौटना संभव नहीं था. खुद विक्रांत ने भी एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में अफसोस जताया था कि काश उनके किरदार को इतनी जल्दी खत्म न किया गया होता.

बबलू पंडित के रूप में किसकी हुई नई एंट्री?

अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि अगर विक्रांत मैसी इस फिल्म में नहीं हैं, तो फिर बड़े पर्दे पर बबलू पंडित के रूप में कौन नजर आएगा. हाल ही में सामने आए अपडेट्स और टीजर के मुताबिक, इस मोस्टअवेटेड फिल्म में 'बबलू पंडित' के रूप में अभिनेता जितेंद्र कुमार को कास्ट किया गया है. 'कोटा फैक्ट्री' और 'पंचायत' जैसे प्रोजेक्ट्स से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले जितेंद्र कुमार का मिर्जापुर की इस खूनी और डार्क दुनिया में आना एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव है. यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वह इस गंभीर और आक्रामक किरदार में खुद को कैसे ढालते हैं.

बबलू पंडित का सफर और मिर्जापुर की कहानी

बाबलू पंडित सिर्फ गुड्डू का भाई ही नहीं, बल्कि उनके पूरे गैंग का तगड़ा दिमाग भी था. उसकी शांत प्रकृति, समझदारी और रणनीतिक फैसले ही उन्हें और गुड्डू को अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा रहे थे. हालांकि, मुन्ना भैया के साथ हुए खूनी संघर्ष में उसकी दुखद मौत हो जाती है. इसी के साथ कहानी की दिशा ही बदल जाती है. अब जब यह कहानी बड़े पर्दे पर आ रही है, तो देखना यह है कि नए चेहरे के साथ बाबलू पंडित के इस किरदार को मेकर्स किस तरह पेश करते हैं.

फिल्म की स्टार कास्ट और रिलीज डेट

बड़े पर्दे पर आने वाली इस फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी और श्रिया पिलगांवकर समेत कई जाने-माने कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.