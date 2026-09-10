Mirzapur OTT Release: थिएटर्स के बाद इस ओटीटी पर दिखेगा कालीन भैया-गुड्डू पंडित का भौकाल, जानें डेट और अब तक की कमाई

Mirzapur The Movie OTT Release: सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद 'मिर्जापुर द मूवी' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है. जानिए यह फिल्म किस ऐप पर स्ट्रीम होगी, इसकी संभावित रिलीज डेट क्या है और बॉक्स ऑफिस पर इसने अब तक कितनी कमाई की है.

Mirzapur The Movie OTT Release: ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार वेब सीरीज से इतिहास रचने वाली 'मिर्जापुर' ने अब बड़े पर्दे पर भी अपना पूरा भौकाल जमा दिया है. सिनेमाघरों में इस वक्त 'मिर्जापुर द मूवी' (Mirzapur The Movie) दर्शकों का जमकर मनोरंजन कर रही है और टिकट खिड़की पर इसकी लोकप्रियता साफ तौर पर देखने को मिल रही है. बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद अब हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर यह बहुचर्चित फिल्म सिनेमाघरों के बाद ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी.

ओटीटी पर कब-कहां स्ट्रीम होगी मिर्जापुर फिल्म?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में जब 'मिर्जापुर' वेब सीरीज के रूप में शुरू हुई थी, तब से इसका गहरा नाता अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ रहा है. रिपोर्ट्स और फिल्म के प्री-क्रेडिट सीन से मिले संकेतों के मुताबिक, 'मिर्जापुर द मूवी' का डिजिटल पार्टनर भी अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ही है. यानी थिएटर्स के बाद यह फिल्म इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी.

हालांकि, मेकर्स ने अभी इसकी आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया गलियारों में चर्चा है कि इसे अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में (लगभग 16 से 30 अक्टूबर के बीच) ओटीटी पर उतारा जा सकता है. आमतौर पर बड़ी कमर्शियल फिल्मों को सिनेमाघरों से ओटीटी तक आने में 45 से 60 दिनों का वक्त लगता है, इसलिए दर्शकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का धमाकेदार प्रदर्शन

बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म ने कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं. रिलीज के शुरुआती कुछ दिनों के भीतर ही 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का नेट कलेक्शन शानदार तरीके से 138 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई लगभग 198 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है.

कालीन भैया और गुड्डू पंडित के अंदाज को थिएटर्स में मिल रहे इस प्यार से साफ जाहिर होता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है. अगर आपने अभी तक इसे बड़े पर्दे पर नहीं देखा है, तो आप नजदीकी सिनेमाघर का रुख कर सकते हैं, वरना ओटीटी रिलीज का आनंद लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

