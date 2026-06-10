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क्यों टूटा था Mika Singh और Akanksha Puri का रिश्ता? जानें पहली मुलाकात से अलग होने तक का सफर

क्या आप जानना चाहते हैं कि Mika Singh और Akanksha Puri का रिश्ता क्यों टूटा? जानें इनकी पहली मुलाकात, स्वयंवर शो का सफर और ब्रेकअप के पीछे की पूरी सच्चाई यहां.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 10, 2026, 11:54 AM IST

क्यों टूटा था Mika Singh और Akanksha Puri का रिश्ता? जानें पहली मुलाकात से अलग होने तक का सफर

Image credit: i: AI

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बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मिका सिंह और एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी का रिश्ता हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है. रियलिटी शो 'स्वयंवर: मिका दी वोह्टी' के दौरान शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी ने प्रशंसकों को काफी उत्साहित किया था, लेकिन शो खत्म होने के कुछ समय बाद ही इनके अलग होने की खबरों ने सबको चौंका दिया. आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं? आज के इस लेख में हम मिका सिंह और आकांक्षा पुरी की पहली मुलाकात से लेकर उनके ब्रेकअप तक की पूरी टाइमलाइन और विवाद के पीछे के असल कारणों का विश्लेषण करेंगे.

आकांक्षा पुरी पहली बार कब मिले थे मिका सिंह?

मिका सिंह और आकांक्षा पुरी की दोस्ती बहुत पुरानी है. रियलिटी शो में आने से पहले भी दोनों एक-दूसरे को लगभग 10-12 वर्षों से जानते थे. आकांक्षा ने कई इंटरव्यू में बताया था कि मिका उनके अच्छे दोस्त रहे हैं और हमेशा मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे. उनकी यह पुरानी दोस्ती ही शो के दौरान दर्शकों को उनकी गहरी केमिस्ट्री के रूप में दिखाई दी.

'स्वयंवर: मिका दी वोह्टी' में चुना था हमसफर

'स्वयंवर: मिका दी वोह्टी' शो के दौरान आकांक्षा पुरी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. मिका सिंह ने शो के अंत में आकांक्षा को ही अपनी जीवनसंगिनी के रूप में चुना था. उस समय फैंस को लगा था कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे. शो में उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया और वे सोशल मीडिया पर एक चर्चित जोड़ी बन गए थे.

क्यों टूटा Mika Singh और Akanksha Puri का रिश्ता?

शो के बाद दोनों की शादी की खबरें जोरों पर थीं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके अलग होने की खबरें आने लगीं. ब्रेकअप की मुख्य वजहों पर गौर करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शो खत्म होने के बाद दोनों को एक-दूसरे के साथ वास्तविक जीवन में तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई. शादी को लेकर दोनों की प्राथमिकताएं और समय अलग-अलग थीं, जिसके कारण विवाद पैदा हुए. शो के तुरंत बाद शादी करने का जो दबाव उन पर था, वह भी उनके रिश्ते में तनाव का एक बड़ा कारण बना.

क्या मिका और आकांक्षा अब भी दोस्त हैं?

ब्रेकअप के बाद भी आकांक्षा पुरी ने हमेशा मिका सिंह के लिए सम्मान जाहिर किया है. एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने कहा था कि वे मिका के साथ अपने पुरानी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहतीं. वर्तमान में, वे दोनों एक-दूसरे के संपर्क में तो हैं, लेकिन अब उनके बीच वह रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा. दोनों ने एक-दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की कड़वाहट न रखने की बात कही है.

मिका सिंह की पत्नी कौन है?

फिलहाल, मिका सिंह कुंवारे हैं. 'स्वयंवर' शो के बाद आकांक्षा पुरी को चुनने के बावजूद, उन्होंने शादी नहीं की और वे अपनी निजी जिंदगी में अकेले हैं.

क्या आकांक्षा पुरी और मिका सिंह की शादी हुई थी?

नहीं, आकांक्षा पुरी और मिका सिंह की शादी नहीं हुई थी. शो में उन्होंने एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में चुना था, लेकिन बाद में वे अलग हो गए.

वर्तमान में मिका सिंह और आकांक्षा पुरी का क्या रिश्ता है?

आज वे एक-दूसरे के साथ एक सामान्य दोस्त की तरह व्यवहार रखते हैं, लेकिन वे अब एक साथ नहीं हैं. 

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