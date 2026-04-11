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Michael Patrick: ‘गेम ऑफ थ्रोंस’ फेम माइकल पैट्रिक का निधन, महज 35 की उम्र में तोड़ा दम

Michael Patrick Death: 'गेम ऑफ थ्रोंस' अभिनेता माइकल पैट्रिक का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह पिछले कुछ समय से 'मोटर न्यूरोन' नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 11, 2026, 02:50 PM IST

Michael Patrick: ‘गेम ऑफ थ्रोंस’ फेम माइकल पैट्रिक का निधन, महज 35 की उम्र में तोड़ा दम
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हॉलीवुड और विश्व प्रसिद्ध सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोंस' के प्रशंसकों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. सीरीज के छठे सीजन में नजर आने वाले प्रतिभाशाली अभिनेता माइकल पैट्रिक, जिन्हें पेशेवर तौर पर माइकल कैंपबेल के नाम से भी जाना जाता था, अब हमारे बीच नहीं रहे. मात्र 35 साल की उम्र में उनके असामयिक निधन ने उनके परिवार और प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे माइकल

माइकल पैट्रिक की पत्नी नाओमी शिहान ने सोशल मीडिया पर इस दुखद समाचार की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि माइकल 'मोटर न्यूरोन' नामक एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. फरवरी 2023 में इस बीमारी का पता चलने के बाद से ही वह इससे बहादुरी से लड़ रहे थे. नाओमी ने अपने भावुक पोस्ट में लिखा कि माइकल ने 'नॉर्दर्न आयरलैंड हॉस्पिस' में अपनी अंतिम सांस ली.

पत्नी ने साझा किया भावुक संदेश

नाओमी ने अपने पति को याद करते हुए लिखा, "माइक हम सभी के लिए एक प्रेरणा थे. उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी जीवंतता के साथ जिया. 10 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उनके जाने से जो खालीपन आया है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है."

'गेम ऑफ थ्रोंस' और करियर

माइकल पैट्रिक को सबसे ज्यादा पहचान 'गेम ऑफ थ्रोंस' के छठे सीजन में उनके किरदार 'वाइल्डलिंग दंगाई' से मिली थी. हालांकि यह एक अतिथि भूमिका थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों पर छाप छोड़ी थी. अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और लंदन की प्रतिष्ठित 'माउंटव्यू एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स' से डिग्री हासिल की थी. वह न केवल एक बेहतरीन स्क्रीन एक्टर थे, बल्कि थिएटर की दुनिया में भी उनका बड़ा नाम था.

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