Michael Teaser Out: माइकल जैक्सन की बायोपिक का टीजर रिलीज, चाचा का किरदार बखूबी निभाते दिखे भतीजे जाफर जैक्सन

दिवंगत माइकल जैक्सन की बायोपिक का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें जाफर जैक्सन अपने चाचा माइकल जैक्सन के किरदार में हैं. टीजर में उनके आइकॉनिक गाने 'बीट इट' और 'बिली जीन' को प्रमुखता से दिखाया गया है, साथ ही उनके स्टेज परफॉर्मेंस के जबरदस्त प्रभाव को भी दर्शाया गया है.

दिवंगत संगीत दिग्गज माइकल जैक्सन (Michael Jackson) पर बनी बहुप्रतीक्षित बायोपिक का टीजर गुरुवार को जारी कर दिया गया है. यह टीजर माइकल जैक्सन के जीवन और करियर के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की झलक देता है, जो उन्हें 'पॉप का बादशाह' बनाने में सहायक थे.

मूवी में कौन बना माइकल जैक्सन?

टीजर की शुरुआत में, माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन (Jaafar Jackson), जो फिल्म में उनका मुख्य किरदार निभा रहे हैं, स्टूडियो के अंदर हेडफोन लगाए हुए नजर आते हैं. इन स्टूडियो शॉट्स के बाद, टीजर एक खचाखच भरे स्टेडियम का विहंगम दृश्य दिखाता है, जो माइकल जैक्सन के शोज की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है.

आइकॉनिक गानों की झलक

टीजर में कुछ क्लोज़-अप शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिसके बाद एक बोर्ड पर चिपके हुए नोट्स पर ध्यान जाता है. इन नोट्स पर उनके दो सबसे प्रतिष्ठित गानों के नाम लिखे हैं— 'बीट इट' (Beat It) और 'बिली जीन' (Billie Jean).'बीट इट' 1983 में रिलीज़ हुआ था और यह माइकल जैक्सन की डिस्कोग्राफी में संगीत और सांस्कृतिक, दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मोड़ था. इसने पॉप, रॉक और आर एंड बी का एक ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया, जिसने उन्हें विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया. एडी वैन हेलन (Eddie Van Halen) के धमाकेदार गिटार सोलो के साथ, इस गाने ने ब्लैक पॉप को रॉक दर्शकों के सामने लाने का काम किया.

'बिली जीन' रहा करियर का निर्णायक गीत

'बिली जीन', जिसे 'बीट इट' के साथ ही रिलीज़ किया गया था, को माइकल जैक्सन के करियर का निर्णायक गीत माना जाता है. इस गाने ने उन्हें एक सफल ग्लोबल स्टार से एक संगीत किंवदंती में बदल दिया.

स्टेज परफॉर्मेंस का जबरदस्त तड़का

टीजर इसके बाद माइकल जैक्सन के करियर के चरम और एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उनके प्रभाव को दिखाता है. उन्हें खचाखच भरे एरेना में परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है, जहां उनके शो में दर्शक बेहोश हो जाते थे, जो उनके कॉन्सर्ट के दौरान एक आम बात थी.

टीजर का अंतिम संवाद

टीजर का अंत माइकल जैक्सन के एक सरल लेकिन शक्तिशाली संवाद पर होता है, जिसमें वे कहते हैं, "क्या आप कृपया मेरे लिए लाइट जला सकते हैं?" यह संवाद एक स्टेज कलाकार के रूप में उनकी पहचान को रेखांकित करता है.

'पॉप का बादशाह'- माइकल जैक्सन की विरासत

माइकल जैक्सन को 'पॉप का बादशाह' माना जाता है. उन्होंने 'थ्रिलर', 'बैड' और 'डेंजरस' जैसे ऐतिहासिक एल्बमों के माध्यम से पॉप संगीत में क्रांति ला दी थी. उनके अभिनव मूनवॉक, जैसे विशिष्ट नृत्य है, जिसने पॉप संस्कृति को नया रूप दिया.



