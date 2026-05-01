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Met Gala 2026 Guest List: क्या रेड कार्पेट पर साथ दिखेंगे दीपिका-रणवीर? इस साल ये मशहूर फिल्ममेकर करेगा ग्रैंड डेब्यू, जानें कौन-कौन होगा शामिल?

Met Gala 2026 Bollywood Celebs Guest list: मेट गाला 2026 में करण जौहर अपना धमाकेदार डेब्यू करेंगे. उनके साथ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जैसे कई दिग्गज सितारों के रेड कार्पेट पर उतरने की उम्मीद है.

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Pragya Bharti

Updated : May 01, 2026, 10:43 AM IST

Met Gala 2026 Guest List: क्या रेड कार्पेट पर साथ दिखेंगे दीपिका-रणवीर? इस साल ये मशहूर फिल्ममेकर करेगा ग्रैंड डेब्यू, जानें कौन-कौन होगा शामिल?

Deepika Padukone Ranveer Singh

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Met Gala 2026 Bollywood Celebs Guest list: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट 'मेट गाला 2026' का मंच सजने के लिए तैयार है. हर साल की तरह इस बार भी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के रेड कार्पेट पर फैशन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. भारतीय फैंस के लिए यह साल बेहद खास है क्योंकि बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे इस बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक बिखेरने वाले हैं.

करण जौहर का पहला कदम

इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण फिल्म निर्माता करण जौहर का डेब्यू होगा. अपने विशिष्ट और बेबाक फैशन सेंस के लिए जाने जाने वाले करण पहली बार मेट गाला के रेड कार्पेट पर शिरकत करेंगे. बॉलीवुड में स्टाइल आइकन माने जाने वाले करण के लुक को लेकर अभी से काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

दीपिका-रणवीर की जोड़ी और प्रियंका का जादू

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बॉलीवुड की 'मस्तानी' दीपिका पादुकोण इस साल अपने पति रणवीर सिंह के साथ नजर आ सकती हैं. अगर रणवीर इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं, तो यह उनका पहला मेट गाला होगा. वहीं, 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा, जो इस इवेंट की नियमित सदस्य रही हैं, एक बार फिर अपने ग्लोबल फैशन अवतार में नजर आएंगी. इनके साथ ही आलिया भट्ट के भी शामिल होने की प्रबल संभावना है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपने लुक से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही बटोरी है.
शाहरुख खान के पिछले साल के चर्चित लुक के बाद, इस साल सबकी निगाहें करण जौहर और दीपिका-रणवीर की जोड़ी पर टिकी हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सितारे इस साल की थीम को अपनी वेशभूषा में किस तरह ढालते हैं.

बिजनेस वर्ल्ड की हस्तियां भी होंगी शामिल

केवल सिनेमा ही नहीं, बल्कि भारत के बिजनेस जगत से भी प्रमुख चेहरे इस फैशन उत्सव का हिस्सा बनेंगे. रिलायंस इंडस्ट्रीज की ईशा अंबानी और मशहूर फैशनिस्टा नताशा पूनावाला हर साल की तरह इस बार भी अपनी बोल्ड और कलात्मक ड्रेसिंग के साथ रेड कार्पेट पर भारतीय प्रतिनिधित्व को मजबूती देंगी.

कब और कहां देखें?

मेट गाला 2026 का आयोजन न्यूयॉर्क में 4 मई को होगा. भारतीय दर्शकों के लिए समय के अंतर के कारण इसका सीधा प्रसारण 5 मई की सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा. फैशन प्रेमी इसे 'वोग' के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं.

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