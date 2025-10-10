Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका

विशाखापत्तनम में दिखा स्मृति मंधाना का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ बनाया ये रिकॉर्ड ...

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल

40 करोड़ की बनाई फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक हो गई सब फेल

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल

Lokah Chapter 1 Chandra News:हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो इसी साल यानी 2025 में रिलीज हुई है. हीरोइन फोकस इस मूवी ने बजट से 7 गुना से भी ज्यादा कमाई की है. ऐसा रिकॉर्ड बॉलीवुड की 'सुपरस्टार' हीरोइनें भी नहीं बना पाई हैं.

Latest News

कुलदीप पंवार

Updated : Oct 10, 2025, 12:18 AM IST

40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल

Kalyani Priyadarshan Childhood Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Lokah Chapter 1 Chandra News: भारतीय फिल्मों के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे से बजट की फिल्म ने आसमान छू लिया, लेकिन अब ऐसा ही कारनामा करने वाली एक फिल्म इनसे भी आगे निकल गई है. दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है कि मामूली से बजट की एक हीरोइन फोकस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' की, जिसमें कल्याणी प्रियदर्शन ने लीड रोल निभाया है. साउथ सिनेमा की स्टार कल्याणी इस फिल्म में भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरहीरो के तौर पर दिखाई दी हैं और यही बात है, जिसने दर्शकों के मन को छू लिया है. इस कल्याणी की इस फिल्म ने अपने बजट से 7 गुना ज्यादा पैसा महज एक महीने में कमा लिया है. यह ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे बॉलीवुड की तमाम कथित 'सुपरस्टार' हीरोइनें भी नहीं बना सकी हैं. 

40 करोड़ की फिल्म अब तक कमा चुकी 300 करोड़ रुपये
32 वर्षीय कल्याणी प्रियदर्शन मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी हैं. कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर वन: चंद्रा' महज 40 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म को चर्चित साउथ स्टार दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन उन्होंने इसका सब्जेक्ट फीमेल सुपरहीरो बेस्ड रखा है. सुपरहीरोइन वाली यह फिल्म रिलीज होने के महज 1 महीने में ही अब तक 300 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है. इसके साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइन फोकस भारतीय मूवी बन गई है. इतनी जबरदस्त कमाई आलिया भट्ट, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा से लेकर कैटरीना कैफ तक की फिल्म नहीं कर सकी है. 

कल्याणी की वायरल फोटोज ने भी चौंका रखे हैं लोग
कल्याणी प्रियदर्शन की महज यह फिल्म ही लोगों को नहीं चौंका रही है बल्कि उनकी वायरल फोटोज ने भी सबको हैरान कर दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर कल्याणी की पुरानी फोटोज वायरल हो रही हैं, जिनमें वे बेहद मोटी और मामूली सी लड़की लग रही हैं. इन फोटोज को देखकर फैंस हैरान हैं, क्योंकि उन्हें यह यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही कल्याणी प्रियदर्शन हैं, जिनकी खूबसूरती ने सबको दीवाना बना रखा है. कल्याणी के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है. एक वायरल फोटो में कल्याणी ब्लैक टीशर्ट पहनकर नजर का चश्मा लगाए हुए हैं और उनके दांत भी हल्के से बाहर निकले हुए हैं. 

फैंस पूछ रहे हैं- कैसे किया ऐसा
कल्याणी में ऐसा बदलाव देखकर हैरान हो रहे फैंस ने सवाल भी पूछा है कि उन्होंने ऐसा बदलवा कैसे किया है? एक फैन ने लिखा,'ये कौन है? दूसरे ने लिखा, वे अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़कर कड़ी मेहनत करती हैं. ये वाकई एक अच्छा गुण है. तीसरे फैन ने लिखा, उनकी कड़ी मेहनत ने ही उन्हें सफल बनाया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE