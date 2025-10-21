'मी नो पॉज मी प्ले' के जरिये भारत में पहली बार बड़े पर्दे पर आएगा मेनोपॉज जैसा विषय

दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा
एंटरटेनमेंट
वर्ल्ड मेनोपॉज डे पर हिंदी फीचर फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' का पहला पोस्टर जारी किया गया है. ये फिल्म मनोज कुमार शर्मा की प्रशंसित पुस्तक पर बेस्ड है और 28 नवंबर को रिलीज होगी. पहली बार मेनोपॉज जैसे सब्जेक्ट पर कोई हिंदी मूवी बनी है.
डिजिफिल्मिंग और मिररो फिल्म्स ने वर्ल्ड मेनोपॉज डे 18 अक्टूबर, 2025 पर हिंदी फीचर फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' का पहला पोस्टर जारी किया, जो मेनोपॉज पर आधारित भारत की पहली फीचर फिल्म बनने जा रही है और इसके साथ ही सिनेमा और सामाजिक जागरूकता दोनों में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देती है. बता दें कि वर्ल्ड मेनोपॉज डे हर साल 18 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मेनोपॉज, यानी मासिक धर्म (पीरियड्स) का स्थायी रूप से बंद हो जाना, के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़ी स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना है. यह दिवस मेनोपॉज के बारे में कलंक तोड़ने और उन महिलाओं का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है, जो इस प्राकृतिक बदलाव से गुजर रही हैं.
लेखक-निर्माता मनोज कुमार शर्मा की प्रशंसित पुस्तक पर आधारित और 28 नवंबर, 2025 को रिलीज होने जा रही फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' एक ऐसे तथाकथित रहस्यमय विषय पर चुप्पी तोड़ती है, जो काफी हद तक वर्जित है, और जीवन के इस स्वाभाविक चरण के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य, भावनाओं और पहचान पर प्रकाश डालती है. यह फिल्म मेनोपॉज के कठिन दौर से गुजर रही महिलाओं के प्रामाणिक अनुभवों को सामने लाने के साथ-साथ उनके साहस, आत्म निरीक्षण और आत्म-खोज की एक भावपूर्ण कहानी कहती है, जो हार्मोनल बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक धारणाओं पर बातचीत को मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचाती है.
फिल्म के सामाजिक पहलू और इसकी महत्ता के बारे में निर्देशक समर के मुखर्जी बताते हैं, 'हमारा समाज युवावस्था का जश्न तो अनिवार्य रूप से मनाता है, लेकिन मैच्योरिटी के बारे में चुप्पी साध लेता है. यही वजह है कि महिलाओं के लिए मेनोपॉज को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नई शुरुआत के रूप में देखने में मदद करने के तौर पर इस फिल्म के माध्यम से हम इस पुरातन सोच को बदलने और रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं.'
वहीं, फिल्म के उद्देश्य के बारे में इसमें लीड किरदार निभा रही अभिनेत्री काम्या पंजाबी बताती हैं, 'हर महिला फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' की कहानी में अपने जीवन एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखेगी. यह भावनात्मक ही नहीं, बल्कि वास्तविक फिल्म है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम मेनोपॉज के बारे में बात करने में शर्म नहीं, गर्व महसूस करें.' फिल्म में दीपशिखा नागपाल, मनोज कुमार शर्मा, सुधा चंद्रन, एमी मिसोब्बा और अमन वर्मा भी अहम किरदार निभा रहे हैं. ये सभी कलाकार नारीत्व और आत्म-स्वीकृति की यात्रा के विविध दृष्टिकोणों को पर्दे पर ही नहीं, बल्कि समाज के सामने भी लाते हैं.
शकील कुरैशी और मनोज कुमार शर्मा की पटकथा व संवादों तथा अकरम खान की छायांकन के साथ फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' कला और वकालत का मिक्सचर है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को शिक्षित और प्रेरित करना ही नहीं है, बल्कि मेनोपॉज को सिनेमा के नजरिये से प्रस्तुत करके सामाजिक और सांस्कृतिक वर्जनाओं को चुनौती भी देती है. इसके अलावा समाज से जीवन के महिलाओं के जीवन के इस स्वाभाविक और महत्वपूर्ण अवस्था को पहचानने और उसका सम्मान करने का आग्रह करती है.
यह फिल्म न केवल अपेक्षित मनोरंजन का दावा करती है, बल्कि लंबे समय से उपेक्षित एक ऐसे विषय पर सहानुभूति, समझ और खुली बातचीत को बढ़ावा देना चाहती है, जिसे अब तक रहस्य के रूप में ही देखा जाता रहा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि 'मी नो पॉज मी प्ले' महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पड़ाव पर महिलाओं की ताकत, लचीलेपन और गरिमा को स्वीकार करने का बुलंद आह्वान भी है.
