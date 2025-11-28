FacebookTwitterYoutubeInstagram
फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी- DCP | बंधू मान सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान- वह ISI एजेंट हरी चट्टा के संपर्क में था, गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर काम करता था, फिरौती के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी | अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC

एंटरटेनमेंट

Me No Pause Me Play Review: मोनोपॉज़ पर बनी पहली फ़िल्म आज 28 नवंबर को हुई रिलीज़, जानिए क्यों हर किसी को ये देखना चाहिए?

फिल्म रिव्यु- Me No Pause Me Play

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 28, 2025, 12:01 PM IST

Me No Pause Me Play Review: मोनोपॉज़ पर बनी पहली फ़िल्म आज 28 नवंबर को हुई रिलीज़, जानिए क्यों हर किसी को ये देखना चाहिए?

Me No Pause Me Play

फिल्म रिव्यु- Me No Pause Me Play
रिलीज डेट: 28 नवंबर 2025
निर्देशक: समर के मुखर्जी
निर्माता: मनोज कुमार शर्मा
कलाकार: काम्या पंजाबी, मनोज कुमार शर्मा, दिपशिखा नागपाल, अमन वर्मा, करण छाबरा, स्तुति विंकले
संगीत: संतोष पुरी, शिवांग माथुर, अमृतांशु दत्ता
अवधि: 2 घंटे 20 मिनट
रेटिंग: 3.5 

‘Me No Pause Me Play’ एक ऐसी कहानी लेकर आती है, जिस पर भारतीय सिनेमा ने आज तक शायद ही कभी खुलकर बात की हो. महिलाओं में मेनोपॉज़ और उससे होने वाले शारीरिक-मानसिक बदलाव.फिल्म का टाइटल ही अपने भीतर एक संदेश छुपाए बैठा है- जिंदगी रुके नहीं, बदले और आगे बढ़े.

निर्माता मनोज कुमार शर्मा और निर्देशक समर के मुखर्जी ने इस गम्भीर, सामाजिक और अक्सर ‘अंस्पोकन’ विषय को बड़े परदे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है. इसमें बड़ा श्रेय मनोज कुमार शर्मा को है, जिन्होंने न सिर्फ इस कहानी को पिरोया बल्कि खुद मुख्य किरदार में इसे अंजाम तक भी ले गए, कहें तो उनकी मेहनत फिल्म में दिख रही है.

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी डॉली खन्ना (काम्या पंजाबी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मेनोपॉज़ के दौर से गुजर रही है और अपने भीतर हो रहे बदलावों से जूझ रही है. परिवार, बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच उसकी दुनिया तब और उलझ जाती है जब उसके पति रजत खन्ना (मनोज कुमार शर्मा) के साथ रिश्ते में दूरियाँ आने लगती हैं.ऐसे समय में उनकी जिंदगी में प्रवेश होता है डॉ. जसमोना (दिपशिखा नागपाल) का जो न सिर्फ डॉली की चिकित्सा करती हैं, बल्कि एक महिला की लड़ाई में उसकी सबसे मजबूत साथी बनकर उभरती हैं.

कहानी तीन मुख्य किरदारों के बीच के रिश्तों, तनावों, असफलताओं और अंतत: संघर्ष के बाद जीवन की नई जीत की बात कहती है.

एक्टिंग के एंगल से कैसी है ये फिल्म?

काम्या पंजाबी ने डॉली की भूमिका को बेहद वास्तविकता और भावनात्मक गहराई के साथ जीवंत किया है. मनोज कुमार शर्मा ने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है. कैसे एक बेहद एक अपनी पत्नी को प्यार करने वाला इंसान काम की जिद में परिवार से दूर फिर बदलता है पत्नी के लिए. वहीं, दिपशिखा नागपाल का किरदार फिल्म की रीढ़ जैसा है.ताकत और सहानुभूति का संतुलन उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देता है. सह कलाकारों में अमन वर्मा, करण छाबरा और स्तुति विंकले ने अपनी भूमिकाओं को मजबूती से निभाया है.

फिल्म का म्यूजिक और टेक्निकल पक्ष

संगीतकार संतोष पुरी, शिवांग माथुर और अमृतांशु दत्ता ने थीम के हिसाब से साउंडट्रैक को शांत, भावपूर्ण और परिस्थिति-अनुरूप रखा है.
म्यूज़िक फिल्म की भावनाओं को सहारा देता है, हावी नहीं होता-जो इस तरह की कहानी में जरूरी है.

निर्देशन भी रहा शानदार

समर के मुखर्जी ने मेनोपॉज़ जैसे चुनौतीपूर्ण विषय को संभालते हुए फिल्म की गति, भावनाओं और कैरेक्टर डेवलपमेंट को संतुलित रखा है.फिल्म कहीं भी विषय से भटकती नहीं, और शुरुआत से अंत तक दर्शक को अपने मुख्य भाव से जोड़े रखती है.

क्यों देखें यह फिल्म?

क्योंकि यह मेनोपॉज़ जैसे विषय पर बनी भारत की पहली फीचर फिल्म है. क्योंकि यह महिलाओं के जीवन के एक ऐसे अध्याय को दिखाती है, जिस पर बात करने से समाज अक्सर कतराता है. क्योंकि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, पर्सपेक्टिव बदलने का वादा करती है.
और क्योंकि हर पुरुष और महिला-दोनों को इसे देखना चाहिए, ताकि समझ बढ़े, संवाद खुले और संवेदनशीलता विकसित हो.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

