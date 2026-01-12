FacebookTwitterYoutubeInstagram
बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

Mardaani 3 Trailer Out: रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के अवतार में लौट आई हैं. 'मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Pragya Bharti

Updated : Jan 12, 2026, 03:40 PM IST

यश राज फिल्म्स की सबसे सफल फीमेल-लीड फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' का तीसरा भाग अब रिलीज के लिए तैयार है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रानी मुखर्जी के इंटेंस लुक और फिल्म की डार्क थीम ने दर्शकों की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

ट्रेलर में दिखा रानी मुखर्जी का रौद्र रूप

ट्रेलर की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं. रानी मुखर्जी (शिवानी शिवाजी रॉय) इस बार केवल अपराधियों को पकड़ने नहीं, बल्कि एक रेस-अगेंस्ट-टाइम मिशन पर हैं. ट्रेलर में उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी को काफी सराहा जा रहा है.

'अम्मा' के रूप में नई विलेन की एंट्री

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

फ्रेंचाइजी की परंपरा को कायम रखते हुए, इस बार भी एक बेहद क्रूर विलेन को पेश किया गया है. मल्लिका प्रसाद फिल्म में मुख्य खलनायक 'अम्मा' की भूमिका में हैं, जो मानव तस्करी के रैकेट को चलाती हैं. रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है.

लापता लड़कियों का गंभीर मुद्दा

फिल्म की कहानी इस बार भारत में गायब हो रही लड़कियों और उनके पीछे के संगठित अपराध पर आधारित है. जहां पहले भाग में मानव तस्करी और दूसरे में सीरियल किलर को दिखाया गया था, वहीं तीसरा भाग समाज की एक और कड़वी और डरावनी सच्चाई को उजागर करेगा.

रिलीज डेट में हुआ बदलाव

पहले यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे प्रीपोन (पहले करने) का फैसला लिया है. अब 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. जनवरी के महीने में कम भीड़ और सही अवसर देखते हुए आदित्य चोपड़ा ने यह बड़ा कदम उठाया है.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार निर्देशन की कमान अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जिन्होंने पहले 'सुल्तान' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में काम किया है. फिल्म में 'शैतान' फेम जानकी बोड़ीवाला भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी, जो कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएंगी.

