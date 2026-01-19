2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

मानुषी छिल्लर ने साल 2016 की यादें साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई और मॉडलिंग के बीच संतुलन बनाया. उन्होंने अपनी 'दोहरी जिंदगी' की तुलना मशहूर सीरीज 'हैना मोंटाना' से की.

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही इंटरनेट पर एक दशक पुरानी यादों को ताजा करने का चलन जोरों पर है. इसी बीच, बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने प्रशंसकों को उस समय की सैर कराई, जब वह एक साधारण मेडिकल छात्रा थीं और उनके बड़े सपनों की शुरुआत हो रही थी.

कॉलेज और ग्लैमर के बीच का संतुलन का पोस्ट

मानुषी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें एक तरफ उनकी शुरुआती मॉडलिंग के फोटोशूट हैं और दूसरी तरफ एमबीबीएस की छात्रा के रूप में उनकी सादगी. उन्होंने अपने कैप्शन में इस दौर को 'हैना मोंटाना' जैसा बताया, जो पर्दे पर एक पॉप स्टार और असल जिंदगी में एक साधारण लड़की की दोहरी भूमिका निभाती थी.



मानुषी ने याद किया कि कैसे वह शनिवार को कॉलेज की क्लासेस खत्म करने के बाद मिस इंडिया के एंट्री फॉर्म के लिए तस्वीरें खिंचवाने जाती थीं. उन्होंने लिखा कि एम्स, नई दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपना पहला कैंपेन बुक किया था, जिसके बाद उनके करियर की रफ्तार बढ़ती चली गई.

बायोकेमिस्ट्री और सर्जरी के दिलचस्प किस्से

अपनी पोस्ट में मजाकिया लहजा अपनाते हुए मानुषी ने लिखा, "मुझे एहसास हुआ कि बायोकेमिस्ट्री मेरे जीन में नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ था." उन्होंने जनरल सर्जरी की अपनी पहली क्लिनिकल पोस्टिंग का एक किस्सा भी साझा किया, जहां उनके सामने कोई बेहोश हो गया था, लेकिन वह खुद हिम्मत से खड़ी रहीं.

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ सफर

मानुषी ने खुलासा किया कि उन्होंने सिर्फ मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 'एक बार' के इरादे से इंस्टाग्राम जॉइन किया था. आज एक दशक बाद, वह न केवल एक ग्लोबल आइकन हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं.

मानुषी छिल्लर ने साल 2017 में फेमिना मिस इंडिया का ताज पहना और उसी वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया. वह यह गौरव हासिल करने वाली छठी भारतीय महिला बनीं. इसके बाद उन्होंने फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा.

