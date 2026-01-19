FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

नितिन नबीन ने भरा नामांकन, बीजेपी को मिलने जा रहा है सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए इसके सियासी मायने

नितिन नबीन ने भरा नामांकन, बीजेपी को मिलने जा रहा है सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए इसके सियासी मायने

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World, मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

मानुषी छिल्लर ने साल 2016 की यादें साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई और मॉडलिंग के बीच संतुलन बनाया. उन्होंने अपनी 'दोहरी जिंदगी' की तुलना मशहूर सीरीज 'हैना मोंटाना' से की.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 19, 2026, 03:37 PM IST

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही इंटरनेट पर एक दशक पुरानी यादों को ताजा करने का चलन जोरों पर है. इसी बीच, बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने प्रशंसकों को उस समय की सैर कराई, जब वह एक साधारण मेडिकल छात्रा थीं और उनके बड़े सपनों की शुरुआत हो रही थी.

कॉलेज और ग्लैमर के बीच का संतुलन का पोस्ट

मानुषी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें एक तरफ उनकी शुरुआती मॉडलिंग के फोटोशूट हैं और दूसरी तरफ एमबीबीएस की छात्रा के रूप में उनकी सादगी. उन्होंने अपने कैप्शन में इस दौर को 'हैना मोंटाना' जैसा बताया, जो पर्दे पर एक पॉप स्टार और असल जिंदगी में एक साधारण लड़की की दोहरी भूमिका निभाती थी.


मानुषी ने याद किया कि कैसे वह शनिवार को कॉलेज की क्लासेस खत्म करने के बाद मिस इंडिया के एंट्री फॉर्म के लिए तस्वीरें खिंचवाने जाती थीं. उन्होंने लिखा कि एम्स, नई दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपना पहला कैंपेन बुक किया था, जिसके बाद उनके करियर की रफ्तार बढ़ती चली गई.

बायोकेमिस्ट्री और सर्जरी के दिलचस्प किस्से

अपनी पोस्ट में मजाकिया लहजा अपनाते हुए मानुषी ने लिखा, "मुझे एहसास हुआ कि बायोकेमिस्ट्री मेरे जीन में नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ था." उन्होंने जनरल सर्जरी की अपनी पहली क्लिनिकल पोस्टिंग का एक किस्सा भी साझा किया, जहां उनके सामने कोई बेहोश हो गया था, लेकिन वह खुद हिम्मत से खड़ी रहीं.

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ सफर

मानुषी ने खुलासा किया कि उन्होंने सिर्फ मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 'एक बार' के इरादे से इंस्टाग्राम जॉइन किया था. आज एक दशक बाद, वह न केवल एक ग्लोबल आइकन हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं.
मानुषी छिल्लर ने साल 2017 में फेमिना मिस इंडिया का ताज पहना और उसी वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया. वह यह गौरव हासिल करने वाली छठी भारतीय महिला बनीं. इसके बाद उन्होंने फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
MORE
Advertisement