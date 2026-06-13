'मैं तुम्हारे जैसे एक्टर्स को नहीं लेता...', मनोज बाजपेयी को किसने किया था रिजेक्ट? पढ़ें उनके स्ट्रगल का अनसुना किस्सा

Manoj Bajpayee Struggle Story: 'वीर-जारा' के सेट पर मनोज बाजपेयी के साथ क्या हुआ था? पढ़िए उस पल की कहानी जब यश चोपड़ा ने मनोज बाजपेयी को काम देने से इंकार करते हुए एक बड़ी बात कही थी.

Manoj Bajpayee Struggle:बॉलीवुड में अपनी दमदार अभिनय क्षमता और संजीदगी के लिए पहचाने जाने वाले मनोज बाजपेयी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपनी मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले मनोज के करियर में कई ऐसे मोड़ आए हैं, जिन्होंने उन्हें जीवन के बड़े सबक सिखाए. हाल ही में, उन्होंने एक पुराने किस्से का जिक्र करते हुए उस दौर को याद किया जब एक दिग्गज फिल्ममेकर ने उन्हें काम देने से साफ मना कर दिया था. यह कहानी है बॉलीवुड के लेजेंडरी फिल्ममेकर यश चोपड़ा और मनोज बाजपेयी की.

मनोज बाजपेयी को किसने किया था रिजेक्ट?

मनोज बाजपेयी ने हाल ही में शेखर सुमन के मशहूर चैट शो 'शेखर टूनाइट' में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने साल 2004 में आई यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म 'वीर-जारा' के साथ अपने जुड़ाव का एक अनमोल किस्सा साझा किया. मनोज ने बताया कि 'पिंजर' फिल्म में उनके शानदार अभिनय को देखकर यश चोपड़ा इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उन्हें 'वीर-जारा' के लिए अप्रोच किया.

मनोज के लिए यश चोपड़ा के साथ काम करना किसी सपने से कम नहीं था. उन्होंने स्क्रिप्ट सुने बिना ही फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी थी. एक्टर का कहना था, "मैंने यश जी से बस इतना कहा था कि मुझे बता दीजिए कि कब सेट पर आना है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं."

'मैं तुम्हारे जैसे एक्टर्स के लिए फिल्में नहीं बनाता'

फिल्म की स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा ने मनोज को सुनाई. शूटिंग के दौरान माहौल काफी खुशनुमा था. इसी बातचीत के दौरान, मनोज ने मजाक-मजाक में यश चोपड़ा से कहा कि उन्हें भविष्य में भी उनके लिए किसी बड़े रोल के बारे में सोचना चाहिए.

इसके जवाब में यश चोपड़ा ने जो कहा, वह मनोज के लिए एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसने उनकी आंखों में फिल्ममेकर के लिए सम्मान और बढ़ा दिया. मनोज ने बताया, "यश जी ने बड़ी मासूमियत और ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा- बेटा, मैं तेरे जैसे एक्टर्स के लिए कहां फिल्में बनाता हूं."

मनोज बाजपेयी को डायरेक्टर ने क्यों किया था रिजेक्ट?

यश चोपड़ा का मतलब था कि उनकी फिल्में अक्सर कमर्शियल और मसाला एंटरटेनर होती हैं, जबकि मनोज बाजपेयी की छवि एक गंभीर और मेथड एक्टर की है. उन्हें लगा कि ऐसे रोल्स शायद मनोज के टैलेंट के साथ न्याय न कर पाएं. मनोज बाजपेयी ने इस किस्से को साझा करते हुए कहा कि उन्हें फिल्ममेकर की यही बेबाकी और ईमानदारी सबसे ज्यादा पसंद आई. उन्होंने न तो कोई झूठा वादा किया और न ही उन्हें गुमराह किया.

बिना फीस काम करना चाहते थे मनोज बाजपेयी..

इस किस्से का एक और भावुक पहलू यह है कि मनोज बाजपेयी इस फिल्म में काम करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लेना चाहते थे. उनका मानना था कि यश चोपड़ा जैसे महान निर्देशक के साथ काम करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है. लेकिन यश चोपड़ा अपनी गरिमा और उसूलों के पक्के थे.

मनोज ने बताया, "मैंने उनसे पैसे लेने से साफ मना कर दिया था, लेकिन यश जी ने मेरी एक न सुनी. उन्होंने मुझे पेमेंट करने की जिद पकड़ ली थी." अंत में, यश चोपड़ा ने मनोज को जो चेक भेजा, वह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था. उस दौर में मनोज जितने पैसे एक लीड एक्टर के तौर पर चार्ज किया करते थे, यश चोपड़ा ने उन्हें वही पूरी फीस दी.

ये भी पढ़ें- 120Rs लेकर बिहार से आया दिल्ली, 18hr की हाड़तोड़ मेहनत, बरसाती में भूखे बिताया दिन.. संघर्ष से टूटकर जिंदगी खत्म करने वाला था ये सुपरस्टार

बाद में डायरेक्टर वही डायरेक्टर की तारीफ की

यश चोपड़ा के साथ काम करने का यह अनुभव मनोज बाजपेयी के लिए हमेशा खास रहेगा. जहां एक तरफ उन्हें अपनी एक्टिंग शैली के कारण एक 'मनाही' का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ उसी फिल्म के जरिए उन्हें फिल्ममेकर के बड़े दिल और प्रोफेशनल एथिक्स को समझने का मौका मिला. आज भी मनोज बाजपेयी इस किस्से को गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से