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Maniesh Paul Family Tree: मनीष पॉल की मां का 77 की उम्र में निधन, जानें अभिनेता के परिवार में और कौन-कौन?

मशहूर एक्टर मनीष पॉल की मां का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया. गमगीन माहौल में जानें मनीष पॉल के परिवार के सदस्यों और उनके निजी जीवन के बारे में.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 09, 2026, 12:23 PM IST

Maniesh Paul Family Tree: मनीष पॉल की मां का 77 की उम्र में निधन, जानें अभिनेता के परिवार में और कौन-कौन?

Image Credit: AI

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Maniesh Paul Family: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी हाजिरजवाबी और जबरदस्त कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता और टीवी होस्ट मनीष पॉल के घर इस समय मातम पसरा है. मनीष की मां का 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है. इस दुखद खबर की पुष्टि खुद एक्टर की टीम ने एक भावुक संदेश जारी कर की है.
इस खबर के बाद लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अभिनेता के परिवार में और कौन-कौन हैं, तो चलिए हम आपको आज मनीष पॉल के परिवार के बारे में बताते हैं. 

दुख की घड़ी में साथ खड़े फैंस

मनीष पॉल की टीम ने मीडिया और प्रशंसकों से प्रार्थना की अपील करते हुए लिखा, "हमें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मनीष पॉल की मां का देहांत हो गया है. भगवान इस मुश्किल घड़ी में परिवार को हिम्मत दे." इस खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उनके दोस्त और फैंस सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र की याद में चैरिटी कॉन्सर्ट करेंगी हेमा मालिनी, जानें कब-कहां होगा आयोजन और क्या है टिकट का दाम?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मनीष पॉल के परिवार में और कौन-कौन?

भले ही मनीष पॉल लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन वे अपने निजी जीवन और परिवार को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते हैं. उनके परिवार के प्रमुख सदस्यों का विवरण इस प्रकार है-
पत्नी: संयुक्ता पॉल (मनीष की बचपन की दोस्त और लाइफ पार्टनर).
बच्चे: बेटी सायशा और बेटा युवान.
माता-पिता: पिता जगमोहन पॉल और दिवंगत मां उर्मिल पॉल.
भाई-बहन: भाई विवेक पॉल और बहन ज्योति पॉल मोहन.

परिवार के प्रति अटूट लगाव

मनीष पॉल का अपने परिवार के साथ गहरा लगाव है. अपनी व्यस्त शूटिंग लाइफ के बावजूद, वे अपने बच्चों और पत्नी के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं. हाल ही में, मनीष अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग को लेकर सुर्खियों में थे, जहां उन्होंने डायरेक्टर विक्रम और सैयामी खेर के साथ काम करने का शानदार अनुभव साझा किया था. मां के अचानक निधन ने पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है.

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