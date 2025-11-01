FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, गोली से नहीं किसी भारी चीज से कुचलने से हुई मौत

Sleeping Tips: तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी

तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई

IND vs AUS: मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी 

ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल

एंटरटेनमेंट

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई

Mamta Kulkarni Controversy: एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी लंबे समय से फिल्मों की दुनिया से दूर हैं और धर्म की राह पर चल रही हैं. फिर भी आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से सभी फैंस उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 01, 2025, 11:03 AM IST

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई
Mamta Kulkarni Controversy: बॉलीवुड की दमदार और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में मशहूर ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में, अभिनेत्री ने दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बयान दिया है, जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. दरअसल, ममता कुलकर्णी ने दावा करते हुए कहा था कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है. इसके बाद से ही हर तरफ विवाद शुरू हो गया था. अब दाऊद इब्राहिम मामले में ममता कुलकर्णी ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. साथ ही, अभिनेत्री ने यह भी कहा कि वो दाऊद इब्राहिम नहीं बल्कि विक्की गोस्वामी की बात कर रही थीं.

'मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया'

हाल ही में,  सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसके बाद से उनका नाम सुर्खियों में आ गया है. यूपी के गोरखपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान ममता कुलकर्णी ने कहा- कि मेरे शब्दों को गलत ढंग से पेश किया गया. मैं जो कहना चाह रही थी वो बिल्कुल अलग है.

दाऊद इब्राहिम पर बयान देने के बाद ममता कुलकर्णी का यू-टर्न

ममता कुलकर्णी ने कहा- मुझसे पूछा गया कि क्या मेरा नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है. मैंने साफ कहा कि यह बात पूरी तरह से गलत है. मैं दाऊद से कभी न तो मिली हूं और न मैं उन्हें जानती हूं. अभिनेत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि जिनका नाम उनके साथ कभी जोड़ा गया था तो वो है- विक्की गोस्वामी. हालांकि. अब मेरा उनसे भी कोई रिश्ता नहीं है। इसके आगे ममता ने कहा- विक्की गोस्वामी ने कभी भी देशविरोधी काम नहीं किया है. एक्ट्रेस ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरा किसी भी देशविरोधी से कोई संबंध नहीं रहा है. मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, इसलिए भगवा धारण करती हूं. अगर मैंने ऐसा किया है, तो समाज को मुझे शक्ति देनी चाहिए.

विक्की गोस्वामी को लेकर ये क्या बोल गईं ममता कुलकर्णी?

ममता कुलकर्णी ने आगे कहा दाऊद इब्राहिम मेरे लिए एक आतंकवादी है, जिसकी वजह से कई मासूमों की जान जा चुकी है.  अभिनेत्री ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि विक्की गोस्वामी का उससे क्या रिश्ता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. ममता अब धर्म की राह पर चल रही हैं. उन्होंने महाकुंभ के समय ही संन्यास लेकर खुद को महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी में बदल दिया था. 

ममता कुलकर्णी ने पहले दिया था ये बयान?

ममता कुलकर्णी ने गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है. उनका बम धमाकों या किसी आतंकी साजिश से कोई संबंध नहीं रहा है. अभिनेत्री ने दाऊद इब्राहिम के पक्ष में और भी बातें कही थीं. उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले कई वर्षों से मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने दाऊद इब्राहिम को गलत तरीके से पेश किया है. साथ में, ममता कुलकर्णी ने तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप है, तो उसे साक्ष्यों के आधार पर साबित किया जाना चाहिए. सिर्फ प्रचार या राजनीतिक स्वार्थ के चलते किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। इन सब बयानों के ठीक एक दिन बाद ही ममता कुलकर्णी ने यू-टर्न ले लिया. उन्होंने अपनी बात से पलटते हुए कहा कि उन्होंने ये सारी बातें दाऊद इब्राहिम के लिए नहीं, बल्कि अपने साथी विक्की गोस्वामी के लिए बोली थीं।

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

Sleeping Tips: तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी
तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी
'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई
'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई
IND vs AUS: मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण
मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके
ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी 
ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी
November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल
November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
