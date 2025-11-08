‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

Malaika Arora Trolled For her Chillgum Song Dance: मलाइका अरोड़ा और यो यो हनी सिंह के नए गाने 'चिलगम' का टीजर रिलीज़ होते ही वायरल हो गया है. गाने में बोल्ड डांस के कारण यूजर्स मलाइका को ट्रोल कर रहे हैं, और उन्हें 52 साल की उम्र में ऐसा 'अश्लील' कंटेंट न करने की सलाह दे रहे हैं.

Malaika Arora Trolled For Honey Singh Chillgum Song Dance: बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस आइकॉन मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने स्टाइल और डांस के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वह सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं. दरअसल, मलाइका रैपर यो यो हनी सिंह के साथ एक नए म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली हैं. यह गाना आज (8 नवंबर) को रिलीज होना है. गाने की रिलीज़ से पहले ही इसका टीजर जारी किया गया, जिसे देखने के बाद यूजर्स भड़क गए हैं और एक्ट्रेस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

म्यूजिक वीडियो 'चिलगम' का बोल्ड टीजर

मलाइका अरोड़ा और हनी सिंह ने अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो 'चिलगम' का टीजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. टीजर में मलाइका अरोड़ा रैपर हनी सिंह के साथ बोल्ड और एनर्जेटिक डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं. दोनों के कुछ डांस स्टेप्स को यूजर्स 'अजीब' और 'अश्लील' बता रहे हैं. टीजर सामने आने के बाद, कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा मलाइका पर फूट पड़ा है, और वे एक्ट्रेस की जमकर क्लास लगा रहे हैं.

यूजर्स ने लगाई मलाइका की क्लास

मलाइका के गाने के टीजर पर कमेंट करते हुए कई यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की. एक यूजर ने उम्र पर तंज कसते हुए लिखा, "52 साल की उम्र में ये शोभा नहीं देता है." दूसरे ने लिखा, "इस वीडियो को प्लीज डिलीट कर दीजिए, कितना अश्लील गाना है. बस कुछ भी बना दो." अन्य यूजर ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मलाइका, आपसे ये उम्मीद नहीं थी."

मिस्ट्री मैन को लेकर भी चर्चा में थीं एक्ट्रेस

मलाइका अरोड़ा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में वह एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल हुई थीं, जहां उन्हें एक 'मिस्ट्री मैन' के साथ स्पॉट किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस शख्स का नाम हर्ष मेहता है, जिनका संबंध कथित तौर पर हीरे व्यापारी के परिवार से है. हालांकि, कुछ यूजर्स ने उन्हें मलाइका का मैनेजर भी बताया था. इस मामले पर अभी तक मलाइका अरोड़ा ने खुद कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

