'रहने दो रश्मिका, तुमसे न हो पाएगा..' पॉइजन बेबी गाने पर मलाइका अरोड़ा का तूफानी डांस देख बोले फैंस!

'थामा' फिल्म का गाना 'पॉइजन बेबी' लॉन्च इवेंट में 51 वर्षीय मलाइका अरोड़ा के ज़बरदस्त डांस ने 29 साल की रश्मिका मंदाना को फीका कर दिया. मलाइका की एनर्जी देख फैंस ने कहा, "ये रश्मिका के बस का नहीं." यह फिल्म दिवाली पर 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.
मैडॉक यूनिवर्स की अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' इस वक्त ज़ोरदार चर्चा में है. फिल्म का नया गाना 'पॉइजन बेबी' हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया, और इसी इवेंट से मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके डांस मूव्स ने साथ में खड़ी रश्मिका मंदाना को मात दे दी.
'थामा' के गाने 'पॉइजन बेबी' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की झलक के साथ मलाइका अपने डांस का जादू चला रही हैं. लॉन्च इवेंट के वीडियो में, 51 साल की मलाइका और 29 साल की रश्मिका एकसाथ स्टेज पर थीं. जैसे ही गाना बजना शुरू हुआ, मलाइका खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाईं और उन्होंने दिल खोलकर तूफानी डांस करना शुरू कर दिया. उनकी ज़बरदस्त एनर्जी के आगे रश्मिका मंदाना (जो डांस करने के मूड में नहीं लग रही थीं) फीकी पड़ती दिखीं.
स्टेज पर मलाइका की एनर्जी कैमरे में कैद हुई और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. फैंस ने उत्साह बढ़ाते हुए मजेदार टिप्पणियां कीं. एक फैन ने कहा, "ये रश्मिका के बस का का नहीं." कई यूजर्स ने कहा, "उम्र तो बस एक नंबर है, वर्ना इन्हें मात देना अब भी अच्छी-अच्छी एक्ट्रेस के लिए मुश्किल है." एक यूजर ने खींचाई करते हुए कहा, "आंटी जी भारी पड़ गईं रश्मिक पर." एक अन्य ने कहा, "मलाइका हमेशा बेस्ट हैं." एक यूजर ने लिखा, "मलाइका रश्मिका को खा जाएंगी, वो फायर हैं." वहीं, कुछ यूजर्स ने रश्मिका को सुझाव देते हुए कहा, "रश्मिका आप टॉलिवुड में ही अच्छी हो, बॉलीवुड में मत आओ."
'पॉइजन बेबी' गाने को जैस्मीन सैंडलस, सचिन-जिगर और दिव्या कुमार ने गाया है. बताते चलें कि मेडॉक फिल्म्स की यह नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म इसी महीने दिवाली के आसपास 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अनुमान है कि यह इस साल की बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक साबित हो सकती है.
