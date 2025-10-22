बिहार चुनाव से पहले रिलीज हुआ मैथिली ठाकुर का गीत, 'छठ की महिमा' में सुनें महापर्व की खासियत

Maithili Thakur Chhath Geet: बिहार चुनाव से पहले, भाजपा प्रत्याशी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने छठ पर्व पर नया भक्ति गीत 'छठ की महिमा' रिलीज किया है. इस गीत में छठ की पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक मिठास को दर्शाया गया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

Maithili Thakur Chhath Geet: बिहार चुनाव में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने छठ महापर्व से पहले अपने प्रशंसकों को एक विशेष संगीतमय उपहार दिया है. उन्होंने मंगलवार को अपना नया भक्ति गीत 'ऊर्जा का वरदान- छठ की महिमा' रिलीज किया. यह गीत छठ महापर्व की आध्यात्मिकता और बिहार-झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है.

मैथिली ने इंस्टाग्राम पर किया साझा

मैथिली ठाकुर ने यह गाना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया. इसके साथ ही, उन्होंने अपने प्रशंसकों से इस गीत को सुनने और इस पर अपनी राय देने की अपील भी की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैं बहुत खुश हूं कि इस बार छठ महापर्व पर आप सबके साथ साझा कर रही हूं अपना नया गीत 'ऊर्जा का वरदान- छठ की महिमा'. इस गीत में छठ की कहानियां, लोक कथाओं का संगीत और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की मिठास समाई है. यह गीत मेरे दिल के बहुत करीब है." उन्होंने प्रशंसकों से इस गीत को सनराइज मसाले के यूट्यूब चैनल पर सुनने का आग्रह किया.

गीत की विशेषता

'छठ की महिमा' गीत में मैथिली ने अपनी मधुर और मनमोहक आवाज से छठ पूजा की महत्ता को जीवंत किया है. यह गीत मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के इस महान पर्व के पौराणिक कथाओं, भक्ति भाव और लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है. इस भक्ति गीत के बोल और संगीत दीपक ठाकुर ने तैयार किए हैं. इसका प्रोडक्शन स्नेयर स्टूडियो द्वारा किया गया है.

सांस्कृतिक जड़ों के प्रति समर्पण

यह गीत मैथिली ठाकुर के अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है. उन्होंने इस गीत को अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति समर्पण बताया और कहा कि यह उनके लिए बेहद खास है.

छठ पूजा, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, सूर्य देव की उपासना का महापर्व है. मैथिली का यह प्रयास इस पर्व की महिमा को गहराई से उजागर करता है. उनके इस नए गीत को सोशल मीडिया पर जबरदस्त और सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं और प्रशंसक उनके प्रयास की जमकर सराहना कर रहे हैं.

