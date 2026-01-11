जय भानुशाली से तलाक के बाद माही विज का 'स्पेशल पोस्ट', इंस्टाग्राम पर सरेआम कहा- 'आई लव यू'

Mahhi Vij Special Post on Instagram: जय भानुशाली से तलाक की खबरों के बीच माही विज ने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम के लिए एक इमोशनल पोस्ट साझा कर "आई लव यू" कहा है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

Mahhi Vij Special Instagram Post After Jay Bhanushali Divorce: टीवी जगत के सबसे लोकप्रिय और प्यारे जोड़ों में शुमार जय भानुशाली और माही विज के प्रशंसकों के लिए हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. लंबे समय से चल रही अनबन की खबरों के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं. तलाक की इस खबर के बीच माही विज ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट साझा किया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

किसके लिए था माही का यह 'आई लव यू' पोस्ट?

तलाक के बाद माही ने जय भानुशाली नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त नदीम के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर नदीम के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें वे उन्हें केक खिलाती नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ माही ने एक लंबा और प्यार भरा कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने नदीम को अपनी 'ताकत' और 'सहारा' बताया.

नदीम और माही का गहरा रिश्ता

माही ने अपने पोस्ट में लिखा, "तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरी ताकत और मेरा घर हो. तुम मुझे बिना बोले समझ लेते हो." उन्होंने आगे लिखा कि जिंदगी आसान नहीं रही है, लेकिन नदीम के साथ सब कुछ बेहतर लगता है. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली लाइन थी- "मैं तुमसे प्यार करती हूं, नदीम आज भी और हमेशा." माही ने बताया कि नदीम ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया और वे उनके साथ अपनी हर बात साझा कर सकती हैं.

जय भानुशाली और माही का सफर

जय और माही ने 11 नवंबर 2011 को शादी की थी. वे टीवी इंडस्ट्री के 'पावर कपल' माने जाते थे. उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें तारा उनकी बायोलॉजिकल बेटी है, जिनका जन्म 2019 में हुआ था, जबकि उन्होंने खुशी और राजवीर को गोद लिया था. हालांकि, अब इस 12 साल से ज्यादा पुराने रिश्ते का अंत हो चुका है. रिपोर्टों के अनुसार, भले ही दोनों का तलाक हो गया हो, लेकिन उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए एक-दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाए रखने का फैसला किया है.

फैंस का रिएक्शन

माही विज के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. जहां कुछ लोग नदीम के साथ उनकी दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ जय और माही के अलग होने से दुखी हैं. माही का यह पोस्ट साफ करता है कि इस कठिन दौर में उन्हें अपने दोस्तों से भरपूर भावनात्मक समर्थन मिल रहा है.

