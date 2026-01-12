'शर्म आनी चाहिए तुम्हें...' नदीम संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं माही विज, जय भानुशाली से तलाक के बाद ट्रोलर्स की लगा दी क्लास!

Mahhi Vij: जय भानुशाली से तलाक के बाद दोस्त नदीम संग नाम जुड़ने पर माही विज का गुस्सा फूटा है. उन्होंने भद्दे कमेंट्स करने वालों को फटकारते हुए अपनी दोस्ती का बचाव किया है.

टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री माही विज इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. अभिनेता जय भानुशाली से तलाक की खबरों के बीच माही ने अपने सबसे अच्छे दोस्त नदीम के लिए एक पोस्ट साझा किया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मच गया. कुछ यूजर्स ने माही और नदीम के रिश्ते को लेकर असंवेदनशील टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, जिसके बाद माही विज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

दोस्ती और अफेयर की अफवाहों पर माही का पलटवार

विवाद तब शुरू हुआ जब माही ने नदीम के जन्मदिन पर उनके साथ एक फोटो शेयर करते हुए 'आई लव यू' लिखा और उन्हें अपनी 'ताकत' बताया. इसके तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और उनके चरित्र पर सवाल उठाने लगे. इन भद्दे कमेंट्स को देख माही ने चुप्पी तोड़ी और करारा जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर रिश्ता प्यार या रोमांस का नहीं होता और लोगों को दूसरों की जिंदगी में दखल देने से पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए.

"नदीम मेरा सहारा है, बॉयफ्रेंड नहीं"

माही ने उन लोगों को खरी-खोटी सुनाई जो एक महिला और पुरुष की गहरी दोस्ती को केवल अफेयर का नाम देते हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुझे उन लोगों पर शर्म आती है जो किसी के मुश्किल दौर में उसका साथ देने वाले दोस्त को गलत नजर से देखते हैं. नदीम मेरे परिवार की तरह है और उसने मेरा तब साथ दिया जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी." माही ने साफ किया कि नदीम उनके लिए एक भरोसेमंद दोस्त और भाई समान हैं, न कि उनका कोई नया साथी.

जय भानुशाली से तलाक और निजी जीवन

जय भानुशाली और माही विज ने 2011 में शादी की थी, लेकिन हाल ही में उनके अलग होने की खबरें आधिकारिक रूप से सामने आई हैं. माही ने संकेत दिया है कि उनका तलाक एक निजी और कठिन फैसला था और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने आग्रह किया कि उनके और जय के रिश्ते के खत्म होने को लेकर झूठी कहानियां न बुनी जाएं.

