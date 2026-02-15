महाशिवरात्रि 2026: शिव भक्ति में लीन हुआ बॉलीवुड; आश्रम से लेकर मंदिर तक हर जगह दिखे सितारे

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अजय देवगन, अक्षय कुमार और निमरत कौर सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने महादेव की भक्ति की. कुछ सितारे सद्गुरु के आश्रम पहुंचे, तो कुछ ने मंदिर जाकर दर्शन किए.

आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. आस्था के इस महाकुंभ में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार भी पीछे नहीं हैं. कोई मंदिर की चौखट पर माथा टेक रहा है, तो कोई सद्गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक शांति खोज रहा है.

सद्गुरु के आश्रम में सितारों का जमावड़ा

आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) के ईशा फाउंडेशन आश्रम में हर साल की तरह इस बार भी भव्य आयोजन हुआ है. फिल्म 'धुरंधर' फेम अभिनेत्री सारा अर्जुन इस उत्सव का हिस्सा बनने पहुंचीं और शिव भक्ति में मगन नजर आईं. वहीं, मशहूर लोकगायक स्वरूप खान भी आश्रम पहुंचे हैं, जहाँ वे अपनी मधुर आवाज़ में शिव भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को मंत्रमुग्ध करेंगे.

दिग्गजों ने दीं शुभकामनाएं

बॉलीवुड के 'सिंघम' और परम शिव भक्त अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर एक विशेष पोस्ट साझा की. भगवान शिव का टैटू बनवाने वाले अजय ने शिव स्तुति के साथ प्रशंसकों को बधाई दी. उनके साथ ही अक्षय कुमार, अनिल कपूर और अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को इस पावन पर्व की मंगलकामनाएं भेजीं.

निमरत कौर ने किए ओंकारेश्वर के दर्शन

अभिनेत्री निमरत कौर ने इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव की तस्वीर साझा की. उन्होंने 'ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव' के जयघोष के साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त की.

सिनेमा जगत के इन सितारों की सक्रियता यह दर्शाती है कि चकाचौंध भरी दुनिया के बीच भी महादेव के प्रति उनकी आस्था अडिग है. महाशिवरात्रि का यह पर्व मनोरंजन जगत के लिए भी भक्ति और नई ऊर्जा का संचार लेकर आया है.

