दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

एंटरटेनमेंट

AI Mahabharata Trailer Out: दूरदर्शन पर एआई सक्षम 'महाभारत' नए रूप में आ रहा है. यह महाकाव्य 25 अक्टूबर से WAVES OTT पर और 2 नवंबर से हर रविवार दूरदर्शन पर प्रसारित होगा. इसमें कालजयी कथावाचन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से जीवंत किया गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 12, 2025, 12:55 PM IST

AI Mahabharata Trailer Out: भारत के सबसे पूजनीय महाकाव्यों में से एक 'महाभारत' एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार यह एक नए, डिजिटल अवतार में होगा. कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के हिस्ट्रीवर्स ने हाल ही में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सक्षम महाभारत का ट्रेलर जारी किया है, जो दर्शकों को दिखाता है कि इस कालजयी कथा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति से किस प्रकार एक नए और भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है.

कब और कहां देखें AI महाभारत?

एआई सक्षम महाभारत सबसे पहले दो प्लेटफार्मों पर प्रीमियर होगा. यह 25 अक्टूबर 2025 से WAVES OTT पर एक्सक्लूसिव रूप से प्रीमियर होगा. उसके बाद, यह 2 नवंबर 2025 से प्रत्येक रविवार सुबह 11:00 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा. ट्रेलर में कालजयी कथावाचन और डिजिटल नवाचार का एक अद्वितीय संगम दिखाया गया है, जो महाभारत की भव्यता और भावनाओं को पहले से कहीं अधिक जीवंत बना देता है.

पुरानी यादें हुईं ताजा

कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के फाउंडर एवं ग्रुप सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने इस परियोजना पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा कि कई लोगों के लिए बचपन में टीवी पर महाभारत देखना खास यादों का हिस्सा था और वे रविवार की सुबहें कुछ अलग मायने रखती थीं. "एआई सक्षम महाभारत के जरिए हम उस याद को फिर से जीवित करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इसे आज के समय के लिए ताज़ा और प्रासंगिक भी बनाना चाहते हैं." उन्होंने बताया कि इस परियोजना में भावनाएं और भव्यता है, और इसमें तकनीक की मदद से कहानी के नए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की गई है.

यह भी पढ़ें- महाभारत के इन 5 श्राप से नहीं बच पाए थे भगवान, 2 को आज तक झेल रहे लोग

परंपरा और तकनीक का संगम

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे संस्कृति और नवाचार का शानदार उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, "प्रसार भारती में हम हमेशा ऐसी कहानियों की शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो लोगों को एक साथ जोड़ती हैं." उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह उत्साहजनक है कि इस तरह के महाकाव्य को डिजिटल युग के लिए दोबारा रचा जा रहा है, जबकि इसकी जड़ों के प्रति सच्चे भी बने रहते हैं. उनके अनुसार, यही वह नवाचार है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखेगा. यह एआई महाभारत दर्शकों को एक नए विजुअल एक्सपीरियंस के साथ महाकाव्य के गहरे और कालजयी पाठ से जुड़ने का मौका देगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

