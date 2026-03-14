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Madhu Malhotra Passes Away: नहीं रहीं 'कर्ज' और 'सत्ते पे सत्ता' फेम एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा, 72 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Madhu Malhotra Passes Away: 'कर्ज' और 'सत्ते पे सत्ता' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 14, 2026, 03:38 PM IST

Madhu Malhotra Passes Away: नहीं रहीं 'कर्ज' और 'सत्ते पे सत्ता' फेम एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा, 72 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
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Madhu Malhotra Passes Away: हिंदी सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. 80 के दशक की मशहूर और टैलेंटेड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा (Madhu Malhotra) का निधन हो गया है. उन्होंने 72 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. मधु मल्होत्रा के निधन की खबर मिलते ही बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

13 मार्च को हुआ निधन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मधु मल्होत्रा का निधन 13 मार्च 2026 को हुआ. उनके जाने से उनके प्रशंसकों और सह-कलाकारों के बीच उदासी का माहौल है. मधु मल्होत्रा न केवल अपनी शानदार अदाकारी बल्कि अपनी विनम्रता के लिए भी जानी जाती थीं.

सुभाष घई ने दी श्रद्धांजलि

मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई ने अभिनेत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने उन्हें याद करते हुए एक भावुक संदेश साझा किया. घई ने उन्हें एक 'विनम्र' महिला बताया और फिल्म 'हीरो' के मशहूर गाने 'लंबी जुदाई' का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें एक ऐसी उत्तर भारतीय अभिनेत्री की तलाश थी जिसकी आंखें चमकती हों, और मधु ने उस किरदार को बखूबी जिया.

इन यादगार फिल्मों में किया काम

मधु मल्होत्रा ने अपने करियर के दौरान कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. उनके कुछ प्रमुख काम इस प्रकार हैं-
सत्ते पे सत्ता: इस कल्ट क्लासिक फिल्म में उनकी भूमिका को काफी पसंद किया गया था.
कर्ज: ऋषि कपूर स्टारर इस सुपरहिट फिल्म में वे अहम किरदार में नजर आई थीं.
रिश्ता कागज का: इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया.
हीरो, विश्वनाथ और कयामत: इन फिल्मों में भी उनके काम को सराहा गया.

इंडस्ट्री में शोक की लहर

मधु मल्होत्रा उन अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने अपनी सादगी और आंखों के भावों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. उनके निधन पर सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सुभाष घई ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि उनके द्वारा निभाए गए किरदार और गाने हमेशा अमर रहेंगे.
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