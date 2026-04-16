Maatrubhumi Release Update: थिएटर नहीं सीधे OTT पर रिलीज होगी सलमान खान की ‘मातृभूमि’? हो गया कंफर्म

Maatrubhumi Release Update: सलमान खान के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. पिछले काफी समय से फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर अब विराम लग गया है. चलिए हम आपको बताते हैं कि सलमान खान की फिल्म मातृभूमि थिएटर में रिलीज होगी या डायरेक्ट ओटीटी पर..

Salman Khan Maatrubhumi: बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान की आगामी फिल्म 'मातृभूमि' इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें वायरल हो रही थीं कि मेकर्स इसे सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. इस खबर ने उन फैंस को मायूस कर दिया था जो 'भाईजान' को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं.

थिएटर एक्सपीरियंस के लिए तैयार है फिल्म

ताजा जानकारी के अनुसार, इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. 'मातृभूमि' को एक बड़े कैनवस पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को सिनेमाघर वाला अनुभव देना है. सूत्रों का कहना है कि सलमान खान और निर्देशक अपूर्व लाखिया इस फिल्म को लेकर काफी आश्वस्त हैं और उनकी योजना इसे भव्य तरीके से सिनेमाघरों में ही रिलीज करने की है. अन्य बड़ी फिल्मों की तरह, थियेट्रिकल रन पूरा होने के बाद ही इसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा.

रिलीज डेट पर सस्पेंस

पहले यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी रिलीज को फिलहाल टाल दिया गया है. फिल्म की नई रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, जिसके कारण ही ओटीटी रिलीज जैसी अटकलों ने जोर पकड़ा था. मेकर्स जल्द ही नई तारीख का आधिकारिक ऐलान करेंगे.

आने वाले अन्य प्रोजेक्ट्स

'मातृभूमि' के अलावा सलमान खान दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर दिल राजू और डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली के साथ एक बड़े बजट की एक्शन-ड्रामा फिल्म पर भी काम कर रहे हैं. इस अनाम फिल्म में उनके साथ नयनतारा नजर आएंगी. चर्चा है कि यह फिल्म साल 2027 की ईद पर सिनेमाघरों में धमाका कर सकती है.

फिलहाल, 'मातृभूमि' की टीम पोस्ट-प्रोडक्शन और सही रिलीज विंडो की तलाश में जुटी है. सलमान खान के फैंस के लिए यह सुकून की बात है कि उन्हें अपने पसंदीदा सितारे का एक्शन और ड्रामा बड़े पर्दे पर ही देखने को मिलेगा.

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