सलमान खान की अपकमिंग मूवी 'मातृभूमि' का नया गाना 'मदिरापान' रिलीज हो गया है, जिसमें भाईजान का जबरदस्त स्वैग, एनर्जी और डांस मूव्स दिखाई दिया. इस सॉन्ग का कंपेरिजन फरहान अख्तर के 'हवन करेंगे' सॉन्ग से हो रहा है...

Maatrubhumi Madirapaan Song Review: सलमान खान की अपकमिंग मूवी 'मातृभूमि' का नया गाना 'मदिरापान' रिलीज हो गया है. यह एक पार्टी नंबर है, जिसमें फौजियों के बीच जश्न और मस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है. गाने में सलमान खान अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनका स्वैग, एनर्जी और डांस मूव्स इस गाने को खास बना रहे हैं. गाने की शुरुआत में सलमान खान 'जश्न हो जाए' कहते सुनाई देते हैं. इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है और सभी फौजी जश्न में शामिल हो जाते हैं.

गाने में फौजियों के बीच मस्ती और भाईचारे के साथ-साथ उनके इमोशन्स को भी दिखाया गया है. फौजी अपनी कल्पना में अपने परिवार के साथ जश्न मनाते नजर आते हैं. इस तरह गाना सिर्फ पार्टी और डांस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जवानों की जिंदगी के उस पहलू की झलक भी दिखाता है, जहां मुश्किल हालात के बीच सैनिक एक-दूसरे के साथ खुशी के पल बिताते हैं.

मेकर्स ने कुछ इस तरह समझाया गाने का मतलब

गाने को रिलीज करते हुए मेकर्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में लिखा है कि सलमान खान अपने सिग्नेचर स्वैग, जबरदस्त एनर्जी और शानदार डांस मूव्स के साथ 'मदिरापन' में नजर आ रहे हैं. स्क्वाड के साथ मस्ती भरे पलों से लेकर जश्न के माहौल तक, यह गाना आर्मी की जिंदगी का हल्का-फुल्का पक्ष दिखाता है. इसमें सैनिकों को एक साथ वक्त बिताते, जश्न मनाते और यादें बनाते देखा जा सकता है.

मेकर्स के मुताबिक, सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया यह ट्रैक म्यूजिक, मस्ती और भाईचारे का जश्न है. गाने में दोनों की मौजूदगी के साथ फौजियों की मस्ती और उनके बीच की बॉन्डिंग को भी दिखाया गया है.

यहां देखें 'मदिरापान' सॉन्ग

गाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक्साइटेड हुए फैंस

'मदिरापन' रिलीज होते ही सलमान खान के फैंस के रिएक्शन्स सामने आने लगे हैं. गाने के म्यूजिक, सलमान के डांस और उनके पुराने स्टाइल को लेकर लोग काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर ने गाने की तारीफ करते हुए लिखा, 'ये गाना तो सुपरहिट है. अब लगा कि इतने सालों बाद पुराना म्यूजिक वापस आया है.' वहीं, एक दूसरे यूजर ने सलमान की एनर्जी की तारीफ करते हुए लिखा, 'क्या खतरनाक एनर्जी है भाईसाब.' एक और यूजर ने कमेंट किया कि सलमान खान कभी भी स्पॉटलाइट चुराने में फेल नहीं होते. म्यूजिक, शानदार विजुअल्स और आर्मी के बीच भाईचारे ने एक बेहतरीन माहौल बना दिया है. शुरुआत से लेकर आखिर तक यह गाना प्योर एंटरटेनमेंट है.'

डांस प्लेलिस्ट में शामिल हो सकता है 'मदिरापन'

'मदिरापन' एक ऐसा गाना है जिसे पार्टी और डांस प्लेलिस्ट में जगह मिल सकती है. सलमान खान का स्वैग इसमें भरपूर नजर आ रहा है. उनके डांस मूव्स और गाने का सिग्नेचर स्टेप भी काफी शानदार है. आने वाले समय में इस स्टेप के सोशल मीडिया पर वायरल होने की पूरी संभावना है. गाने का म्यूजिक काफी पैपी है, जो पार्टी वाले मूड को बनाए रखता है. इसमें हिमेश रेशमिया का म्यूजिक और उनका टैलेंट साफ झलकता है. गाना सुनते हुए पुरानी बॉलीवुड पार्टी नंबर वाली फील आती है. सलमान का अंदाज और म्यूजिक का टेंपो मिलकर इसे एक एनर्जेटिक ट्रैक बनाते हैं.

AI जैसे विजुअल्स और गाने के बोल पर भी उठ सकते हैं सवाल

कुछ लोगों को इस गाने में सलमान खान का अंदाज थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा है. गाने के कुछ सीन्स ऐसे हैं, जिन्हें देखकर एआई के इस्तेमाल का फील आता है. फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अब इस गाने के विजुअल्स पर भी इसी तरह की चर्चा हो रही है. इसके अलावा सलमान खान का आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर 'मदिरापान करेंगे' शब्द पर डांस करना भी आने वाले समय में कॉन्ट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है.

किसने गाया है 'मदिरापन', किसने लिखे हैं बोल?

पार्टी सॉन्ग 'मदिरापन' को जावेद अली, मोहम्मद दानिश और सौमी शैलेष ने अपनी आवाज दी है. तीनों सिंगर्स ने गाने की पार्टी थीम और एनर्जी को बनाए रखा है. इसके लिरिक्स समीर अंजन ने लिखे हैं, जबकि गाने की कोरियोग्राफी मुद्दस्सर खान ने की है. वहीं, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक इस ट्रैक को एक अलग एनर्जी देता है.

अब तक लड़कों के पार्टी सॉन्ग की बात होती थी तो फरहान अख्तर का 'हवन करेंगे' गाना एक बेंचमार्क माना जाता था. लेकिन 'मदिरापन' को सुनने और इसके डांस मूव्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह गाना भी उसी लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखता है. इतना ही नहीं, फैंस के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी तो यह 'हवन करेंगे' को पीछे भी छोड़ सकता है.