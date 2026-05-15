'Maa Behen' के साथ Madhuri Dixit ने मनाया अपना बर्थडे, OTT पर इस दिन होगी रिलीज; देखिए टीजर

माधुरी दीक्षित के 59वें जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग क्राइम-कॉमेडी फिल्म 'मां-बहन' की रिलीज डेट घोषित कर दी गई है. यह फिल्म 4 जून को सीधे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' यानी माधुरी दीक्षित के फैंस के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है. अभिनेत्री के 59वें जन्मदिन के खास मौके पर मेकर्स ने उनकी आने वाली मच-अवेकड फिल्म 'मां-बहन' (Maa Behen) की रिलीज डेट का आधिकारिक एलान कर दिया है. यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस दिन देगी दस्तक

लंबे समय से चर्चा में बनी इस फिल्म को सिनेमाघरों के बजाय सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है. मेकर्स ने फिल्म की स्ट्रीमिंग के लिए 4 जून की तारीख तय की है. यह मनोरंजक क्राइम-कॉमेडी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी.

रसोई में लाश और छुपाने की जद्दोजहद

फिल्म 'मां-बहन' में माधुरी दीक्षित 'रेखा' नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जो पहले से ही अपनी जिंदगी की कई उलझनों से परेशान है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक उसकी रसोई में एक अनजान लाश मिलती है. इस अप्रत्याशित चुनौती के बाद रेखा किस तरह इस बड़े राज को अपने पड़ोसियों और दुनिया से छुपाती है, यही फिल्म का मुख्य आकर्षण है. निर्देशक रुचिका कपूर शेख ने इस सस्पेंस को कॉमेडी के तड़के के साथ पर्दे पर उतारा है.

दमदार स्टारकास्ट से सजी है फिल्म

फिल्म में केवल माधुरी दीक्षित ही नहीं, बल्कि कई और बड़े चेहरे भी नजर आने वाले हैं. फिल्म में तृप्ति डिमरी और मशहूर कंटेंट क्रिएटर धरना दुर्गा, माधुरी दीक्षित की बेटियों के अहम किरदारों में दिखाई देंगी. इनके अलावा दमदार अभिनेता रवि किशन भी एक अनोखे अंदाज में नजर आएंगे. फिल्म की स्टारकास्ट को मजबूती देने के लिए गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज जैसे मंझे हुए कलाकारों को भी शामिल किया गया है. सस्पेंस, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर यह फिल्म जून की शुरुआत में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए तैयार है.

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