लस्ट स्टोरीज 3 रिव्यू: चाहत पूरी होने के बाद क्या बचता है? चार कहानियां देती हैं रिश्तों के मुश्किल सवालों के जवाब

लस्ट स्टोरीज 3 सिर्फ जिस्मानी चाहत की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि अकेलेपन, शादी, भावनात्मक दूरी, जिज्ञासा और रिश्तों की उलझनों तक जाती है. विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज की चार अलग कहानियां इसका मूड लगातार बदलती रहती हैं.

क्या होता है जब किसी रिश्ते में प्यार मौजूद हो, लेकिन चाहत कहीं पीछे छूट जाए. या जब जिज्ञासा इंसान को ऐसी जगह पहुंचा दे, जहां से वापस लौटना आसान न हो. लस्ट स्टोरीज 3 इन्हीं असहज सवालों को चार बिल्कुल अलग अंदाज में सामने रखती है. आज यानी 18 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई लस्ट स्टोरीज 3 में विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने चार अलग शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया है.

नेटफ्लिक्स के मुताबिक यह इंटरनेशनल एमी नामांकित एंथोलॉजी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है. फिल्म में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, गुरफतेह सिंह पीरजादा, सना थंपी, अली फजल, राधिका मदान, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जैसे कलाकार हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का असली विषय सिर्फ लस्ट नहीं है. हर कहानी यह सवाल उठाती है कि जब इंसान की इच्छा और रिश्ते की सीमाएं आपस में टकराती हैं, तब क्या होता है.

चार निर्देशक, चार बिल्कुल अलग दुनिया

लस्ट स्टोरीज 3 की सबसे बड़ी खासियत इसका एंथोलॉजी फॉर्मेट है. चारों कहानियां एक-दूसरे की कॉपी नहीं लगतीं. कहीं शादीशुदा जिंदगी में दबे अरमान हैं, कहीं आकर्षण के साथ अपराध और ठगी का खेल जुड़ता है, तो कहीं रिश्ते के भीतर जमा भावनात्मक बोझ कहानी को आगे ले जाता है.

यही बदलाव दर्शक को लगातार बांधे रखता है. एक कहानी खत्म होने के बाद अगली कहानी उसी मूड में नहीं जाती. नेटफ्लिक्स ने भी इसे प्यार, चाहत, रिश्तों और दबे हुए अरमानों की चार अलग सिनेमाई दुनियाओं के तौर पर पेश किया है.

विक्रमादित्य मोटवाने की कहानी में शादी के भीतर छिपी बेचैनी

विक्रमादित्य मोटवाने का सेगमेंट शायद सबसे ज्यादा असहज करने वाला है. इसमें कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी दो शादीशुदा जोड़ियों की कहानी का हिस्सा हैं.

कहानी में शादीशुदा जिंदगी के भीतर मौजूद अधूरी चाहत को एक अलग रास्ते से दिखाया गया है. छुट्टी के दौरान पति बदलने जैसी कल्पना कहानी को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती है, जहां मजाक, जिज्ञासा और वास्तविक भावनाएं एक-दूसरे में घुलने लगती हैं. इस हिस्से में कोरियाई फिक्शन का असर भी दिखाई देता है.

यहां असली सवाल यह नहीं है कि किरदार क्या करना चाहते हैं. सवाल यह है कि इच्छा पूरी होने के बाद रिश्ते पर उसका असर क्या होगा. यही पहलू इस कहानी को सिर्फ बोल्ड कंटेंट से आगे ले जाता है.

किरण राव ने लस्ट को ठगी और सरप्राइज से जोड़ दिया

किरण राव की कहानी में गुरफतेह सिंह पीरजादा और सना थंपी नजर आते हैं. यहां रोमांस के साथ पैसे, ड्रग्स और पहचान का खेल जुड़ जाता है. कहानी अचानक मोड़ लेती है और आकर्षण एक बड़े उलझे हुए खेल का हिस्सा बन जाता है. गुरफतेह सिंह पीरजादा के किरदार से जुड़ा डबल रोल वाला ट्विस्ट कहानी की दिशा बदल देता है. सना थंपी का किरदार भी सिर्फ रोमांटिक हिस्से तक सीमित नहीं रहता और धीरे-धीरे कहानी में उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है.

यह सेगमेंट उन दर्शकों के लिए खास दिलचस्प हो सकता है जिन्हें रिश्तों के साथ थोड़ा क्राइम और कॉमेडी का तड़का पसंद है. कहानी का टोन बाकी हिस्सों से काफी अलग है और यही बदलाव एंथोलॉजी को एक जैसा महसूस नहीं होने देता.

शकुन बत्रा की कहानी में चाहत से ज्यादा भावनात्मक दूरी

अली फजल और राधिका मदान वाली कहानी फिल्म का ज्यादा निजी और भावनात्मक हिस्सा बन जाती है. यहां रिश्ते की परेशानी किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि उन भावनाओं से निकलती है जिन्हें दो लोग लंबे समय तक एक-दूसरे से छिपाते रहते हैं.

शादी, भावनात्मक दूरी, थेरेपी और परिवार की उम्मीदें इस कहानी के अहम हिस्से हैं. दोनों किरदारों के बीच आकर्षण के साथ चिढ़, गुस्सा और पुराने रिश्ते का बोझ भी दिखाई देता है. मनीकंट्रोल की समीक्षा ने भी इस सेगमेंट को ऐसे रिश्ते के तौर पर रेखांकित किया है जिसमें दो लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हुए भी अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते.

यही हिस्सा आम दर्शक से सबसे आसानी से जुड़ सकता है. हर रिश्ते में समस्या किसी बड़े धोखे से ही पैदा हो, जरूरी नहीं. कई बार साथ रहते हुए भी बातचीत कम होती जाती है और दूरी बढ़ती जाती है.

विशाल भारद्वाज ने 1980 के दशक में पहुंचाई कहानी

अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ वाली कहानी बाकी तीन हिस्सों से पूरी तरह अलग माहौल तैयार करती है. विशाल भारद्वाज इसे 1980 के दशक के हैदराबाद के बैकड्रॉप में रखते हैं. कहानी में गजराज राव भी अहम भूमिका में हैं.

यहां सेक्स एजुकेशन, महिलाओं की इच्छा और उस दौर की सामाजिक सोच को हल्के-फुल्के अंदाज में छुआ गया है. सिद्धार्थ एक होम्योपैथिक डॉक्टर की भूमिका में हैं, जबकि अदिति राव हैदरी का किरदार अपनी इच्छाओं और सामाजिक झिझक के बीच फंसा दिखाई देता है.

नक्स वोमिका जैसी होम्योपैथिक दवाओं के संदर्भ कहानी में हास्य का रंग भी जोड़ते हैं. यह सेगमेंट फिल्म को पीरियड कॉमेडी जैसा अलग स्वाद देता है और बाकी कहानियों से इसका विजुअल ट्रीटमेंट भी अलग नजर आता है.

क्या लस्ट स्टोरीज 3 सिर्फ बोल्ड कंटेंट है?

यहीं फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है. अगर कोई दर्शक सिर्फ बोल्ड या उत्तेजक कंटेंट की उम्मीद से इसे देखेगा, तो फिल्म का बड़ा हिस्सा उससे आगे निकल जाता है. मनीकंट्रोल की समीक्षा ने इसे चार ऐसी कहानियों का एंथोलॉजी बताया है जो सेक्स, चाहत, अकेलेपन और रिश्तों को एक ही ढांचे में नहीं रखतीं. इंडियन एक्सप्रेस ने भी फिल्म को अलग-अलग प्रभाव वाली कहानियों का मिश्रण बताया और कोंकणा सेन शर्मा तथा राधिका आप्टे के अभिनय को खास तौर पर रेखांकित किया.

यानी लस्ट स्टोरीज 3 का असली खेल चाहत दिखाने से ज्यादा उसके पीछे की वजह तलाशने में है. कोई अकेला क्यों है. कोई अपने रिश्ते में असंतुष्ट क्यों है. कोई अपनी इच्छा को लेकर शर्मिंदा क्यों है. और कोई इच्छा पूरी करने के लिए कितनी दूर जा सकता है.

दर्शकों के लिए इसका मतलब क्या है?

लस्ट स्टोरीज 3 को नेटफ्लिक्स ने इसे रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और एंथोलॉजी श्रेणियों में रखा है और इसकी सामग्री वयस्क दर्शकों के लिए है. लेकिन वयस्क रिश्तों के जटिल सवालों में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए इसमें सिर्फ सनसनी नहीं, बल्कि कई सामाजिक और भावनात्मक परतें भी हैं. खासकर शादीशुदा रिश्तों में संवाद, अकेलापन और अपनी इच्छा को समझने की कोशिश जैसे विषय आज के दर्शक को अपने आसपास की जिंदगी से जोड़ सकते हैं.

लस्ट स्टोरीज 3 हर कहानी में कुछ हिस्से ज्यादा मजेदार और यादगार हैं, जबकि कुछ जगह कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके अलग-अलग सेगमेंट की प्रभावशीलता में अंतर की बात कही है. वहीं मनीकंट्रोल ने इसे कुल मिलाकर ताजा और अलग नजरिया देने वाला एंथोलॉजी बताया है.

फिर भी तीसरी सीरीज की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि चारों निर्देशक एक ही विषय को चार अलग नजरियों से देखते हैं. यहां लस्ट शुरुआत जरूर है, लेकिन कहानी अक्सर रिश्तों, अकेलेपन, शर्म, जिज्ञासा और भावनात्मक जरूरत तक पहुंच जाती है.

अगर आपको ऐसी ओटीटी फिल्में पसंद हैं जिनमें रिश्तों की सीधी-सपाट कहानी के बजाय उनकी उलझी हुई परतें दिखाई जाएं, तो लस्ट स्टोरीज 3 में देखने के लिए पर्याप्त सामग्री है. बस इसे केवल बोल्ड कहानियों का संग्रह समझकर देखना इसके असली एंगल को छोटा कर देगा. इसे 4 की रेटिंग दी जा रही है.

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