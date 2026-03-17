LPG संकट के बीच Akshay Kumar के घर कैसे जल रहा है चूल्हा? एक्टर ने खुद खोला ट्विंकल खन्ना के 'स्मार्ट हथियार' का राज

स्वच्छता अभियान के दौरान अक्षय कुमार ने बताया कि देश में जारी LPG किल्लत को देखते हुए उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने सावधानी के तौर पर दो इलेक्ट्रिक स्टोव ऑर्डर किए हैं.

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में मुंबई में आयोजित 'क्लीन मुंबई लीग' कार्यक्रम में पहुंचे अक्षय ने शहर की सफाई से लेकर देश में चर्चा का विषय बनी रसोई गैस (LPG) की किल्लत पर अपनी बात रखी. अक्षय के इस बयान ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया है.

रसोई गैस की किल्लत और ट्विंकल का 'जुगाड़'

जब कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार से देश में बढ़ रही रसोई गैस की चिंता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने घर का हाल सुनाया. अक्षय ने कहा, "फिलहाल मेरे घर पर गैस की वैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ट्विंकल खन्ना भविष्य को लेकर काफी सावधान रहती हैं. उन्होंने एहतियात के तौर पर घर के लिए दो इलेक्ट्रिक स्टोव (Electric Stove) ऑर्डर कर दिए हैं. अब वे घर पहुंचे हैं या नहीं, यह मुझे फिलहाल नहीं पता."

अक्षय का यह बयान दर्शाता है कि रसोई गैस की किल्लत का मुद्दा केवल आम आदमी तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े परिवारों में भी इसे लेकर वैकल्पिक इंतजाम सोचे जा रहे हैं.

स्वच्छता के लिए 'क्लीन मुंबई लीग' की पहल

स्वच्छता अभियान पर बात करते हुए अक्षय ने बताया कि उन्होंने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगराणी से एक ऐसी लीग शुरू करने का सुझाव दिया था, जिसमें हर मुंबईकर हिस्सा ले सके. अक्षय ने कहा, "नगर पालिका ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. हम हमेशा प्रशासन से सफाई की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब तक नागरिक साथ नहीं आएंगे, बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं है."

बिल्डरों और धूल प्रदूषण पर कड़ा रुख

अक्षय ने शहर में बढ़ते धूल प्रदूषण पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जहां भी निर्माण कार्य (Construction) चल रहा है, वहां बिल्डरों को धूल रोकने के लिए अनिवार्य रूप से 'हरा पर्दा' लगाना चाहिए. अक्षय के मुताबिक, इस अभियान में बॉलीवुड के अन्य सितारे भी जुड़ने के लिए तैयार हैं.

देशभर में इस समय रसोई गैस की कमी को लेकर जहां लोग परेशान हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है, वहीं अक्षय कुमार के इस खुलासे ने साबित कर दिया कि 'मिसेज फनीबोन्स' यानी ट्विंकल खन्ना हर संकट से निपटने के लिए पहले से ही स्मार्ट प्लान तैयार रखती हैं.

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