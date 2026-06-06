वीकेंड पर चाहिए सस्पेंस, मर्डर और डार्क ह्यूमर का तगड़ा डोज? नेटफ्लिक्स की ये 4 फिल्में आपको सीट से उठने नहीं देंगी

Best Netflix black comedy movies: क्या आप भी उन दर्शकों में हैं जिन्हें सिर्फ कॉमेडी या सिर्फ थ्रिलर नहीं, बल्कि दोनों का खतरनाक मिश्रण पसंद है? तो इस वीकएंड आपके लिए जबरदस्त पंच नेटफ्लिक्स पर तैयार मिलने वाला है.

अगर इस वीकेंड आपका मूड कुछ अलग देखने का है, जहां हंसी के बीच मर्डर हो, रहस्यों के बीच रिश्ते उलझें और हर कुछ मिनट में कहानी नया मोड़ ले, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद कुछ फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. खास बात यह है कि ये फिल्में केवल मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि इंसानी स्वभाव, लालच, रिश्तों और परिस्थितियों के अंधेरे पहलुओं को भी बेहद दिलचस्प अंदाज में दिखाती हैं.

क्यों बढ़ रहा है ब्लैक कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री का क्रेज?

ओटीटी के दौर में दर्शकों की पसंद तेजी से बदली है. अब केवल सीधी-सादी कॉमेडी या पारंपरिक क्राइम स्टोरी दर्शकों को उतना आकर्षित नहीं करती जितना कि डार्क ह्यूमर और सस्पेंस का मिश्रण. ब्लैक कॉमेडी फिल्मों की खासियत यह होती है कि वे गंभीर परिस्थितियों को भी ऐसे पेश करती हैं कि दर्शक एक पल हंसते हैं और अगले ही पल चौंक जाते हैं. यही वजह है कि इस जॉनर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

मां-बहन में रिश्तों और हालात का अनोखा खेल

4 जून को रिलीज हुई 'मां बहन' उन दर्शकों के लिए दिलचस्प विकल्प हो सकती है जो डार्क कॉमेडी के साथ सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित कहानी देखना पसंद करते हैं. फिल्म में रिश्तों की जटिलताओं और अप्रत्याशित घटनाओं को व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया गया है. कहानी आगे बढ़ते-बढ़ते कई ऐसे मोड़ लेती है जहां दर्शक यह अनुमान नहीं लगा पाते कि अगला कदम क्या होगा. यही अनिश्चितता फिल्म को रोचक बनाती है.

एक टोस्टर की जिद कैसे बन जाती है अपराध की कहानी?

सुनने में यह कहानी बेहद साधारण लग सकती है. एक व्यक्ति शादी में मिले टोस्टर को वापस पाने की जिद करता है. लेकिन 'टोस्टर' की असली ताकत यही है कि यह एक छोटी सी बात को धीरे-धीरे अपराध और रहस्य की दुनिया में बदल देती है.

फिल्म दिखाती है कि कभी-कभी इंसान की मामूली जिद भी अप्रत्याशित परिणाम पैदा कर सकती है. शुरुआत में हल्की-फुल्की लगने वाली कहानी धीरे-धीरे ऐसे मोड़ लेती है जहां हास्य और सस्पेंस एक साथ चलते हैं.

मोनिका, ओ माई डार्लिंग में हर मोड़ पर नया ट्विस्ट

अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें एक भी किरदार पूरी तरह भरोसेमंद न लगे, तो 'मोनिका, ओ माई डार्लिंग' आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. एक युवा इंजीनियर की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती यह कहानी साजिश, धोखे और रहस्यों से भरी हुई है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों के सामने नए राज खुलते जाते हैं. राजकुमार राव और हुमा कुरैशी की परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को अलग पहचान दिलाई है.

हसीन दिलरुबा में प्यार, शक और हत्या का खतरनाक मिश्रण

कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको लगातार सोचने पर मजबूर करती हैं. 'हसीन दिलरुबा' उन्हीं फिल्मों में से एक है. रोमांस, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री से भरी यह फिल्म एक हत्या की जांच के दौरान खुलते रहस्यों को दिखाती है. कहानी में रिश्तों की परतें धीरे-धीरे खुलती हैं और दर्शक अंत तक सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहते हैं. तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की दमदार अदाकारी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

क्यों खास है यह वॉचलिस्ट?

इन चारों फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें केवल अपराध या रहस्य नहीं है. हर कहानी इंसानी भावनाओं, रिश्तों, लालच, महत्वाकांक्षा और फैसलों के परिणामों को भी सामने लाती है.

यही वजह है कि दर्शक केवल कहानी नहीं देखते, बल्कि कई किरदारों और परिस्थितियों से खुद को जोड़ भी पाते हैं. अगर आप इस वीकेंड कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपको हंसाए भी, चौंकाए भी और सोचने पर भी मजबूर करे, तो ये चारों फिल्में शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं.



ओटीटी पर कंटेंट की भरमार के बीच सही फिल्म चुनना आसान नहीं होता. लेकिन अगर आपकी पसंद ब्लैक कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस है, तो 'मां बहन', 'टोस्टर', 'मोनिका, ओ माई डार्लिंग' और 'हसीन दिलरुबा' इस वीकेंड की वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन फिल्मों की कहानियां दर्शकों को अंत तक बांधे रखने की क्षमता रखती हैं और यही इन्हें खास बनाता है.

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