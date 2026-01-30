FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

डिजिटल क्रिएटर से स्टोरीटेलर बने लोकेश कुमार ने कुछ यूं तय किया वेब सीरीज़ की दुनिया का सफर

कंटेंट क्रिएटिंग को कम आंकने वालों के लिए लोकेश कुमार एक नजीर हैं जिन्होंने शॉर्ट वीडियो से लॉन्ग फॉर्म स्टोरीटेलिंग से कदम बढ़ाते हुए वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jan 30, 2026, 08:22 PM IST

डिजिटल क्रिएटर से स्टोरीटेलर बने लोकेश कुमार ने कुछ यूं तय किया वेब सीरीज़ की दुनिया का सफर

A creator's success story 

डिजिटल दुनिया में पहचान बनाने के बाद अब कंटेंट क्रिएटर्स अपने करियर को नए आयाम दे रहे हैं. शॉर्ट वीडियो और रील्स के दौर से निकलकर अब वे लॉन्ग फॉर्म स्टोरीटेलिंग की ओर बढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में कंटेंट क्रिएटर लोकेश कुमार अब अपनी एक नई वेब सीरीज़ की शूटिंग करने लगे हैं जो उनके करियर का एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है.

युवाओं की ज़िंदगी से जुड़ी कहानी, युवाओं के लिए ही कंटेंट

आज का डिजिटल दर्शक वही कंटेंट पसंद करता है, जिसमें उसे अपनी ज़िंदगी की झलक दिखे. कॉलेज लाइफ, दोस्ती, रिश्ते, सपने और शुरुआती प्यार, ये सभी विषय युवाओं के बीच हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं. लोकेश कुमार की यह वेब सीरीज़ भी युवा भावनाओं, यादों और अनुभवों पर आधारित है, जो सीधे दर्शकों के दिल से जुड़ने का दम रखती है.

खुद की कहानी, खुद की कमान

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वेब सीरीज़ को खुद लोकेश कुमार ने ही डेवलप किया है. सोशल मीडिया पर हाई-क्वालिटी और एंगेजिंग कंटेंट बनाने का जो अनुभव उन्होंने हासिल किया है, अब उसी को वे प्रोफेशनल वेब सीरीज़ फॉर्मेट में ढाल रहे हैं. शूटिंग को पूरी तरह प्रोफेशनल लेवल पर किया जा रहा है, ताकि दर्शकों को सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी मिल सके.

यूट्यूब से ओटीटी तक: स्मार्ट रिलीज़ स्ट्रैटेजी

सूत्रों के अनुसार, इस वेब सीरीज़ के शुरुआती कुछ एपिसोड यूट्यूब पर मुफ्त रिलीज़ किए जाएंगे. इसके बाद कहानी के अगले हिस्से को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लाया जाएगा. यह रणनीति न सिर्फ दर्शकों को कहानी से जोड़ने में मदद करेगी, बल्कि क्रिएटर को बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच भी दिलाएगी. आज के दौर में यह मॉडल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

एक क्रिएटर की सक्सेस स्टोरी, डिजिटल भविष्य की झलक

लोकेश कुमार का यह कदम सिर्फ एक नई वेब सीरीज़ की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह डिजिटल क्रिएटर्स के बदलते भविष्य की भी तस्वीर पेश करता है. सोशल मीडिया से निकलकर वेब सीरीज़ और ओटीटी की दुनिया में कदम रखना यह साबित करता है कि आज का कंटेंट क्रिएटर सिर्फ एंटरटेनर नहीं, बल्कि स्टोरीटेलर और प्रोड्यूसर भी है.

यह प्रोजेक्ट उनके करियर का एक नया अध्याय है और उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा, जो सोशल मीडिया से अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं.

