बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट! कम बजट में 'Lokah Chapter 1: Chandra' ने पहले 5 दिनों में ही कर ली रिकॉर्ड तोड़ कमाई

'Lokah Chapter 1: Chandra' 28 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुई, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार कलेक्शन बढ़ती जा रही है. 5 दिनों में फिल्म का कलेक्शन इतने करोड़ तक पहुंच गया है. कल्याणी प्रियदर्शन की यह सुपरहीरो फिल्म दुलकर सलमान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर पर बनी है.

Lokah Chapter 1 Chandra 28 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर लगातार इसकी कलेक्शन बढ़ती जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को मेकर्स ने कम बजट में बनाया था, पहले दिन कम कमाई के बाद भी फिल्म ने जबरदस्त वापसी की है. केवल 5 दिनों में फिल्म का कलेक्शन 30 करोड़ तक पहुंच गया है. कल्याणी प्रियदर्शन की यह सुपरहीरो फिल्म दुलकर सलमान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर पर बनी है.

लोका चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

लोका को रिलीज हुए 5 दिन हो गए है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पहले दिन 2.7 करोड़ की कलेक्शन करी थी. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, सोमवार को फिल्म ने ₹6.65 करोड़ का कलेक्शन किया, जो पिछले चार दिनों की तुलना में काफी बेहतर रहा. कुल मिलाकर 5 दिनों में फिल्म ने भारत में लगभग ₹31.5 करोड़ की कमाई की है. अगर देखा जाए तो फिल्म की वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 41 करोड़ तक पहुंच गयी है. कम बजट से बनी मूवी ने 4 दिन में अपना बजट वापिस कलेक्ट कर लिया है.

चंद्रा के कलाकारों का रोल

लोका चैप्टर 1 को पॉपुलर एक्टर दुलकर सलमान ने फिल्म को अपने प्रोडक्शन हाउस में किया है. डायरेक्ट डोमिनिक अरुण ने कल्याणी प्रियदर्शन और नसलेन के साथ लोका चैप्टर 1 को डायरेक्ट किया है. केरल में ओणम का त्योहार चल रहा है, जिससे टिकट पर दर्शकों की रूची में बढ़ती दिखेगी. फिल्म की सफलता को देखते हुए यह जल्द ही लोका चैप्टर 1 जल्द ही हिट हो जाएगी.

लोक चैप्टर 1 चंद्रा अब ओटीटी पर

ओटीटी पर फिल्म की रिलीज की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स फिल्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो सकती है. जिससे फिल्म ओटीटी पर धमाल मचा सकती है.

