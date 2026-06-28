Lock Upp 2 की जेल में सबसे अमीर कैदी कौन है? कभी पत्नी की कमाई पर थे निर्भर, आज है 135 करोड़ की नेटवर्थ

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लॉक अप सीजन 2 के सबसे अमीर कंटेस्टेंट राम कपूर की सफलता की कहानी जानें. संघर्ष के दिनों में पत्नी पर निर्भर रहने वाले एक्टर आज 135 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.
'लॉक अप सीजन 2' ने छोटे पर्दे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते ही खलबली मचा दी है. रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए गए इस शो में 15 कंटेस्टेंट्स के बीच 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है. जहां शो के प्रतिभागी अपने निजी खुलासों को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दर्शकों के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा छाया हुआ है- आखिर इस शो का सबसे अमीर कैदी कौन है?
इस रियलिटी शो के सबसे अमीर कंटेस्टेंट टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता राम कपूर हैं. aउनकी वर्तमान कुल संपत्ति लगभग 135 करोड़ रुपये बताई जाती है. हालांकि, उनकी यह सफलता रातों-रात नहीं मिली. एक समय ऐसा भी था जब राम कपूर अपने शुरुआती करियर के दिनों में आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और अपने खर्चों के लिए पत्नी गौतमी कपूर की कमाई पर निर्भर थे.
आज राम कपूर भारतीय टेलीविजन और फिल्मों का एक बड़ा नाम हैं. 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे सुपरहिट धारावाहिकों ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई है. उनकी 135 करोड़ की इस साम्राज्य में लग्जरी गाड़ियां, मुंबई में आलीशान घर और उनकी मेहनत से कमाई गई शोहरत शामिल है. 'लॉक अप' के घर में जहां अन्य प्रतिभागी अपनी निजी जिंदगी के राज खोल रहे हैं, राम कपूर का यह प्रेरणादायक सफर प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राम कपूर अपनी इस समृद्धि और अनुभव के दम पर शो की ट्रॉफी जीत पाते हैं या नहीं.
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