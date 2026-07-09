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Lock Upp 2: कुशाल टंडन से मोहसिन खान तक, शो में हर्षद से पहले Shivangi Joshi के इन 3 एक्टर्स संग जुड़ चुके हैं नाम

'लॉकअप 2' में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की नजदीकियां चर्चा में हैं. जानें हर्षद से पहले टीवी इंडस्ट्री के किन तीन लोकप्रिय एक्टर्स के साथ शिवांगी का नाम जुड़ चुका है.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 09, 2026, 03:27 PM IST

Lock Upp 2: कुशाल टंडन से मोहसिन खान तक, शो में हर्षद से पहले Shivangi Joshi के इन 3 एक्टर्स संग जुड़ चुके हैं नाम

Image Credit: AI, Insta

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नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इन दिनों अपने जबरदस्त ड्रामा और कंटेस्टेंट्स के आपसी समीकरणों के कारण सुर्खियों में है. शो के हालिया एपिसोड्स में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की बढ़ती दोस्ती दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. फैंस दोनों की केमिस्ट्री को लेकर कयास लगा रहे हैं. हालांकि, हर्षद के साथ नाम जुड़ने से पहले भी शिवांगी जोशी की लव-लाइफ अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रही है.

इन तीन एक्टर्स के साथ चर्चा में रहीं शिवांगी जोशी

मोहसिन खान

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के दौरान शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की जोड़ी (कायरा) फैंस की फेवरेट बन गई थी. शो की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सालों तक गपशप का हिस्सा रहीं. हालांकि, शो से बाहर आने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए.

कुशाल टंडन

सीरियल 'बरसातें' की शूटिंग के दौरान शिवांगी और कुशाल टंडन की नजदीकियां काफी बढ़ गई थीं. कुशाल ने खुद अपने एक इंटरव्यू में डेटिंग का हिंट दिया था, जिससे फैंस को यह पुष्टि हो गई थी. हालांकि, बाद में कुशाल ने ही जानकारी दी थी कि अब वे दोनों अलग हो चुके हैं.

रणदीप राय

'बालिका वधू 2' में काम करने के दौरान शिवांगी का नाम को-स्टार रणदीप राय के साथ जोड़ा गया था. मीडिया में दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन शिवांगी ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा था कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती है.

'लॉकअप 2' में क्या है शिवांगी का गेम प्लान?

शिवांगी जोशी साल 2013 में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आज टीवी की एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं. उन्हें असली पहचान 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से मिली. 'लॉकअप 2' में शिवांगी का गेम अभी तक काफी अनप्रिडिक्टेबल रहा है, जहाँ दर्शक उनकी और हर्षद की बढ़ती नजदीकियों को लेकर काफी उत्सुक हैं. अब देखना यह होगा कि शो के आगे बढ़ने के साथ शिवांगी अपनी इस दोस्ती को किस मोड़ पर ले जाती हैं.

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