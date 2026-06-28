Lock Upp Season 2: सुनीता आहूजा से आकांक्षा चमोला तक, जानें इन 15 कंटेस्टेंट्स में कौन ले जाएगा जीत की ट्रॉफी?

रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए गए 'लॉक अप सीजन 2' का आगाज हो चुका है. 15 चर्चित कंटेस्टेंट्स के बीच 1 करोड़ की इनामी राशि के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

लोकप्रिय रियलिटी शो 'लॉक अप' का दूसरा सीजन दर्शकों के बीच फिर से धमाकेदार वापसी कर चुका है. इस बार शो की कमान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रितेश देशमुख और फिल्म मेकर फराह खान के हाथों में है. नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले इस शो का प्रीमियर पिछले शनिवार को हुआ, जिसने दर्शकों में भारी उत्साह पैदा कर दिया है.

15 कंटेस्टेंट्स की कड़ी चुनौती

इस सीजन में कुल 15 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें शो में 'कैदी' कहा गया है. इन कंटेस्टेंट्स में टीवी जगत के दिग्गज सितारों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक शामिल हैं. शो के कंटेस्टेंट्स की सूची इस प्रकार है-

टीवी सितारे: राम कपूर, धीरज धूपर, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला.

अन्य प्रतिभागी: सुनीता आहूजा, योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी, सुफी मोतीवाला, पमेला सरेना, वरुण यादव, माधुरी ग्रोवर, श्रेया कालरा, रियाज अली और श्रेष्ठा अय्यर.

प्राइज मनी और प्रसारण का समय

शो के विजेता को 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी. यह शो हर शनिवार और बुधवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.

पहले एपिसोड की प्रमुख हाइलाइट्स

प्रीमियर एपिसोड में ही कंटेस्टेंट्स ने अपनी निजी जिंदगी के कई गहरे राज खोले, जिससे शो की चर्चा शुरू हो गई है-

आकांक्षा चमोला का खुलासा: अभिनेत्री ने शो के दौरान बताया कि वह और उनके पति गौरव खन्ना पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. उन्होंने अपनी 10 साल की शादी में आए उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की.

हर्षद चोपड़ा का दर्द: अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने अपने अतीत का एक दुखद अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे साल 2010 में उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने एक साथ धोखा दिया था, जिससे वे बुरी तरह टूट गए थे. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस मुश्किल दौर में शिवांगी जोशी ने उनका काफी साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया.

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