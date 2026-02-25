FacebookTwitterYoutubeInstagram
Holi 2026 Bhojpuri Song: पवन सिंह-खेसारी लाल के बिना अधूरी है होली, 'सतरंगी सलवारवा' से 'होली बाद आके' तक, ये गाने कर लें सेव

Bhojpuri Holi Songs 2026: होली 2026 के लिए भोजपुरी के सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नए गाने 'सतरंगी सलवारवा' और 'होली बाद आके' यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 25, 2026, 03:49 PM IST

Holi 2026 Bhojpuri Song: पवन सिंह-खेसारी लाल के बिना अधूरी है होली, 'सतरंगी सलवारवा' से 'होली बाद आके' तक, ये गाने कर लें सेव
Bhojpuri Holi Songs 2026: होली का त्यौहार नजदीक आते ही भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में गानों की बाढ़ आ जाती है. इसी तरह इस बार भी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने नए होली गीतों से इंटरनेट पर धूम मचा दी है. यहां 2026 के लेटेस्ट और सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाले भोजपुरी होली गानों की लिस्ट दी गई है, चलिए जानते हैं.

टॉप ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट

इस साल होली 4 मार्च को मनाई जाएगी, और उससे पहले ही इन गानों ने महफिल जमा ली है-
सतरंगी सलवारवा- पवन सिंह और शिवानी सिंह, 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ टॉप ट्रेंडिंग.
होली बाद आके- खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता, T-Series पर रिलीज हुई.
होली इतिहास हो जाई- अरविंद अकेला कल्लू    आस्था सिंह के साथ धमाकेदार केमिस्ट्री.
भांग ना पिया तो क्या किया-    रितेश पांडे और खुशी कक्कड़, पार्टी लवर्स के लिए बेहतरीन बीट्स.
टेम्पू के ड्राइवर 2- खेसारी लाल यादव, सोशल मीडिया पर रील्स के लिए वायरल.

पवन सिंह के लेटेस्ट हिट्स

Satrangi salwarwa song

पवन सिंह का जादू इस बार भी सिर चढ़कर बोल रहा है. उनके गाने 'सतरंगी सलवारवा' और 'चटनिया ए जान' (शिल्पी राज के साथ) ने रिलीज होते ही चार्टबस्टर में जगह बना ली है.

खेसारी लाल यादव का गाना

खेसारी लाल के गाने हमेशा अपनी अनूठी कॉमेडी और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. 'होली बाद आके' और 'परदेश के होली' इस साल के उनके सबसे बड़े हिट्स साबित हो रहे हैं.

शिल्पी राज और अक्षरा सिंह

फीमेल सिंगर्स में शिल्पी राज का दबदबा कायम है. उन्होंने लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ डुएट गाया है. वहीं अक्षरा सिंह का 'जोगीरा सा रा रा' होली की पारंपरिक भावना को जीवंत कर रहा है.

होली प्लेलिस्ट में जोड़ने के लिए अन्य मशहूर गाने

खेलवईया नइखे: शिल्पी राज का देसी अंदाज.
होली बा 4 के: सृष्टि भारती और विकास बालमुआ.
भेज देले बेलनवा: समर सिंह का हिट ट्रैक.
पिचकारी करे पुचूर पुचूर: खुशी कक्कड़.

