ऑस्कर विजेता ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा 40 साल की उम्र में मां बन गई हैं. उन्होंने अपने मंगेतर और जाने-माने टेक आंत्रप्रेन्योर माइकल पोलान्स्की के साथ अपने पहले बच्चे का दुनिया में स्वागत किया है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

अंतरराष्ट्रीय संगीत जगत से एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अपने अनोखे अंदाज, दमदार आवाज और ग्रैमी-ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से दुनिया भर में दिलों पर राज करने वाली मशहूर पॉप स्टार लेडी गागा अब मां बन चुकी हैं. उम्र के चौथे दशक में कदम रख चुकीं इस दिग्गज गायिका ने अपने मंगेतर माइकल पोलान्स्की (Michael Polansky) के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. इस जोड़े ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर को मीडिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रखा था, जिससे उनके फैंस के लिए यह एक बेहद खूबसूरत सरप्राइज है.

कैसे शुरू हुई थी लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की की प्रेम कहानी?

लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात साल 2019 में हुई थी, और दिलचस्प बात यह है कि माइकल का परिचय गागा से खुद उनकी मां सिंथिया जर्मनोटा ने कराया था क्योंकि दोनों एक ही चैरिटी संगठन से जुड़े हुए थे. इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में दोनों ने काफी समय एक साथ बिताया, जिससे उनका रिश्ता और अधिक गहरा होता चला गया.

लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, अप्रैल 2024 में माइकल ने लेडी गागा को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया. एक इंटरव्यू में गागा ने खुलासा किया था कि वे रॉक क्लाइंबिंग ट्रिप पर गए थे, जहाँ माइकल ने उनसे शादी का सवाल पूछा. इसके बाद साल 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान गागा ने सार्वजनिक तौर पर माइकल को अपना "मंगेतर" कहकर इस रिश्ते पर आधिकारिक मुहर लगाई थी.

कौन हैं बच्चे के पिता माइकल पोलान्स्की?

माइकल पोलान्स्की हॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे टेक और बिजनेस जगत की एक बेहद प्रतिष्ठित हस्ती हैं. माइकल ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) से शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने साल 2006 में हार्वर्ड से एप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की थी. व्यवसाय और करियर की बात करें तो वर्तमान में माइकल एक जाने-माने टेक मोगल और बिजनेसमैन हैं. वे फेसबुक के सह-संस्थापक शॉन पार्कर की कंपनी 'द पार्कर ग्रुप' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्य संभाल रहे हैं. इसके अलावा, वे पार्कर फाउंडेशन के जरिए परोपकार और बड़े पैमाने पर चैरिटी के काम भी देखते हैं. केवल पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि इस जोड़े ने प्रोफेशनल फ्रंट पर भी साथ काम किया है. माइकल को लेडी गागा के 2025 के ग्रैमी-विनिंग रिकॉर्ड 'मेहेम' में एक राइटर के तौर पर क्रेडिट मिला है. इसके अलावा, फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के साउंडट्रैक के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है. फिलहाल, इस नए माता-पिता बने जोड़े ने अपने बच्चे के नाम, जेंडर या सटीक जन्मतिथि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस नन्हे मेहमान के आने से उनके फैंस में भारी उत्साह देखा जा रहा है.