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Kuku Kohli Death: कुकू कोहली के परिवार में कौन-कौन? अरुणा ईरानी से की थी दूसरी शादी, जानें पहली पत्नी से फिल्ममेकर के कितने बच्चे

Kuku Kohli Family Tree: दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली के निधन के बाद उनके परिवार की चर्चा हो रही है. जानिए उनकी पहली पत्नी, बेटियों और अरुणा ईरानी से जुड़ी पर्सनल लाइफ से जुड़ी सभी खास बातें.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 26, 2026, 07:55 AM IST

Kuku Kohli Death: कुकू कोहली के परिवार में कौन-कौन? अरुणा ईरानी से की थी दूसरी शादी, जानें पहली पत्नी से फिल्ममेकर के कितने बच्चे

Image Credit: AI

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Kuku Kohli Family: मशहूर फिल्म निर्देशक कुकू कोहली 77 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. इंडस्ट्री में 'फूल और कांटे' जैसी सुपरहिट फिल्मों से अजय देवगन को लॉन्च करने वाले कुकू कोहली के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है. कार्डियक अरेस्ट के चलते उनके अचानक हुए निधन के बाद उनके परिवार और निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां चर्चा में हैं.

हार्ट अटैक के बाद हुआ निधन

परिवार से जुड़े सूत्रों और प्रवक्ता के मुताबिक, सोमवार की रात बेचैनी की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी तबीयत में सुधार देखा जा रहा था. मंगलवार शाम करीब सवा पांच बजे जब उनकी पत्नी अरुणा ईरानी उनसे फोन पर हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत कर रही थीं, तभी उन्हें अचानक गंभीर दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दम तोड़ दिया.

कौन थे कुकू कोहली?

पेशावर में जन्मे अवतार कोहली यानी कुकू कोहली ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में महान फिल्मकार राज कपूर के साथ 'बॉबी' और 'प्रेम रोग' जैसी फिल्मों में काम करके निर्देशन की बारीकियाँ सीखीं. इसके बाद उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म 'फूल और कांटे' से बतौर डायरेक्टर कदम रखा, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अजय देवगन को रातों-रात स्टार बना दिया. उन्होंने 'सुहाग', 'हकीकत' और 'अनाड़ी नंबर 1' जैसी कई चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया.

कुकू कोहली के परिवार में कौन-कौन, कितने बच्चे?

निर्देशक के परिवार की बात करें तो उनकी निजी जिंदगी के दो अहम हिस्से रहे हैं. उनकी पहली पत्नी का नाम रीटा कोहली था, जिनसे उनकी दो बेटियां- पूजा कोहली और करिश्मा कोहली हैं. करिश्मा भी फिल्ममेकर हैं. इसके बाद साल 1990 में उन्होंने जानी-मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी से दूसरी शादी की थी. अरुणा ईरानी और कुकू कोहली की अपनी कोई संतान नहीं थी. उनके जाने से नब्बे के दशक के कमर्शियल सिनेमा का एक बेहद सुनहरा और महत्वपूर्ण अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया है.

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