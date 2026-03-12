FacebookTwitterYoutubeInstagram
CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA ने की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

UPSC CMS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, ये रहा upsconline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

Kritika-Gaurav Wedding: न कोई तामझाम, न भारी शोर! घर की छत के नीचे एक हुए कृतिका और गौरव, रचाई रजिस्टर्ड मैरिज

'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम

एंटरटेनमेंट

Kritika-Gaurav Wedding: कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने बांद्रा स्थित घर पर रजिस्टर्ड मैरिज कर नई पारी शुरू की. लाल चंदेरी साड़ी में सजीं कृतिका और गौरव की खुशियों में सहवाग, युवराज जैसे दिग्गज शामिल हुए.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 12, 2026, 10:58 AM IST

Kritika-Gaurav Wedding: न कोई तामझाम, न भारी शोर! घर की छत के नीचे एक हुए कृतिका और गौरव, रचाई रजिस्टर्ड मैरिज
बॉलीवुड और टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री कृतिका कामरा और मशहूर स्पोर्ट्स होस्ट गौरव कपूर अब आधिकारिक रूप से पति-पत्नी बन गए हैं. 11 मार्च की शाम, इस जोड़े ने किसी भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग के बजाय मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में रजिस्टर्ड मैरिज करने का फैसला किया.

मां का आशीर्वाद और पारंपरिक चंदेरी का जादू

शादी के इस खास मौके पर कृतिका का लुक चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने किसी भारी-भरकम लहंगे के बजाय अपनी मां द्वारा उपहार में दी गई लाल रंग की चंदेरी साड़ी पहनी थी. यह साड़ी कृतिका के अपने ब्रांड 'सिन्नाबार' द्वारा तैयार की गई है, जो पारंपरिक कला और महिला कारीगरों के सशक्तिकरण को समर्पित है.
दूसरी ओर, दूल्हे राजा गौरव कपूर ने डिजाइनर राघवेंद्र राठौड़ का तैयार किया हुआ आइवरी और गोल्ड रंग का पारंपरिक परिधान पहना, जिसमें वे काफी जंच रहे थे.

क्रिकेट और मनोरंजन जगत का जमावड़ा

घर पर हुई इस रजिस्टर्ड शादी के बाद कपल ने अपने घर की छत (टेरेस) पर एक शानदार आफ्टर-पार्टी का आयोजन किया. खेल जगत से गौरव के करीबी दोस्त वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और जहीर खान इस जश्न का हिस्सा बने. वहीं, मनोरंजन जगत से मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, सोहा अली खान और पूजा गौर जैसे सितारों ने शिरकत की.

"सबसे खास पलों को अपनों के साथ जीना जरूरी"

अपनी इस सादगी भरी शादी पर कपल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हमारा हमेशा से मानना रहा है कि जीवन के सबसे अनमोल पल वही होते हैं जो आप अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं. हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमने अपनी जिंदगी का यह नया अध्याय अपने घर पर, परिवार और सबसे करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शुरू किया."

