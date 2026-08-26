Kriti Sanon Ad Controversy: आखिर क्यों हटवाना पड़ा कृति सैनन का रक्षाबंधन विज्ञापन? जानें क्या थी पूरी कंट्रोवर्सी

Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सैनन के रक्षाबंधन विज्ञापन को भारी विवाद के बाद ब्रांड ने आखिरकार हटा लिया है. जानिए इस पूरी कंट्रोवर्सी, ब्रांड के माफीनामे और अभिनेत्री के बेबाक जवाब से जुड़ी हर एक खास बात.

Kriti Sanon Ad Controversy: हाल ही में अभिनेत्री कृति सैनन का एक रक्षाबंधन विज्ञापन सोशल मीडिया पर भारी विरोध का शिकार हो गया था. इस विज्ञापन में उनके पहनावे और कपड़ों को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब ज्वेलरी ब्रांड गीवा ने इस विवादित वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया माध्यमों से पूरी तरह हटा लिया है.

कंपनी को क्यों हटवाना पड़ा कृति सैनन का रक्षाबंधन ऐड?

हाल ही में अभिनेत्री कृति सैनन का एक रक्षाबंधन कमर्शियल विज्ञापन सोशल मीडिया पर जारी हुआ था. इस ऐड में कृति सैनन एक ऑफ-व्हाइट कलर की ब्रालेट और स्कर्ट पहने हुए नजर आई थीं, जिसमें वह अपने भाई और एक पालतू कुत्ते को राखी बांधती दिखाई दे रही थीं. रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक और पवित्र त्योहार पर अभिनेत्री के इस आधुनिक पहनावे को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नापसंद किया. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई अन्य हस्तियों ने इस विज्ञापन की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए इसे बेहद अनुचित करार दिया. विरोध तेज होने के बाद ब्रांड को यह कदम उठाना पड़ा.

ब्रांड ने जारी किया आधिकारिक बयान

आलोचनाओं का सामना करने के बाद संबंधित ज्वेलरी ब्रांड ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनके इस कैंपेन से अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो ऐसा उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था. त्योहारों की पवित्रता और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने इस विज्ञापन को वापस लेने का फैसला किया है.

कृति सैनन का तीखा और बेबाक जवाब

इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री कृति सैनन ने खुलकर अपनी बात रखी थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया था कि आखिर कब तक महिलाओं को यह बताया जाएगा कि उन्हें क्या पहनना और ओढ़ना चाहिए. एक्ट्रेस का तर्क था कि किसी भी त्योहार का असली सार और महत्व उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसमें छिपी भावनाओं, आपसी प्रेम और परंपराओं से तय होता है.

कृति ने यह भी बताया कि उनके घर पर यह पावन पर्व किस तरह मनाया जाता है, जहां बहनें एक-दूसरे को राखी बांधकर जीवन भर रक्षा और साथ का वचन देती हैं. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आधुनिकता के इस दौर में एथनिक फैशन भले ही काफी बदल चुका है, लेकिन आज भी समाज में किसी महिला की संस्कृति का आकलन सिर्फ उसके कपड़ों से ही किया जाना एक गलत मानसिकता को दर्शाता है.

