बॉलीवुड पर चढ़ा भोजपुरी का खुमार! कार्तिक आर्यन के बाद पवन सिंह के 'लॉलीपॉप लागेलू' पर थिरकीं कृति सेनन, नूपुर के संगीत का VIDEO VIRAL

भोजपुरी हिट 'लॉलीपॉप लागेलू' का जादू बॉलीवुड पर सिर चढ़कर बोल रहा है. बहन नूपुर सेनन के संगीत में कृति सेनन ने इस गाने पर जबरदस्त डांस कर रंग जमा दिया. आपको बता दें कि इससे पहले कार्तिक आर्यन भी अपनी बहन की शादी में इस गाने पर ठुमके लगा चुके हैं.

भोजपुरी सिनेमा के 'पॉवरस्टार' पवन सिंह का गाना 'लॉलीपॉप लागेलू' एक ऐसा ग्लोबल एंथम बन चुका है, जो रिलीज के सालों बाद भी शादियों और पार्टियों की जान बना हुआ है. अब इस गाने का खुमार बॉलीवुड के ए-लिस्ट सितारों पर भी साफ नजर आ रहा है. हाल ही में कार्तिक आर्यन के बाद अब बॉलीवुड की 'परम सुंदरी' कृति सेनन ने इस गाने पर अपनी कमर मटकाकर इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

नूपुर सेनन के संगीत में कृति का भोजपुरी धमाका

कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन की शादी की रस्में राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो चुकी हैं. बीते शुक्रवार की रात आयोजित संगीत सेरेमनी में कृति सेनन ने देसी अवतार धारण कर पवन सिंह के सुपरहिट ट्रैक 'लॉलीपॉप लागेलू' पर परफॉर्म किया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है.

इस वायरल वीडियो में कृति सेनन अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ 'फुकरे' फेम अभिनेता वरुण शर्मा भी नजर आ रहे हैं. कृति ने जहां एक खूबसूरत डिजाइनर लहंगा पहना था, वहीं वरुण ब्लैक शेरवानी में जंच रहे थे. दोनों ने गाने की बीट्स पर ऐसे ठुमके लगाए कि वहां मौजूद सभी मेहमान झूमने पर मजबूर हो गए.

कार्तिक आर्यन ने भी जमाया था रंग

बता दें कि कृति से पहले कार्तिक आर्यन का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी में इसी गाने पर डांस करते दिखे थे. बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स का पवन सिंह के गानों के प्रति यह लगाव दर्शाता है कि भोजपुरी संगीत अब क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर ग्लोबल ब्रांड बन चुका है.

नूपुर और स्टेबिन बेन की शादी के लिए उदयपुर में सितारों का जमावड़ा

नूपुर और स्टेबिन बेन की शादी के फंक्शन उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में हो रहे हैं. हाल ही में कृति सेनन और उनके माता-पिता को मुंबई एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए रवाना होते देखा गया था. संगीत सेरेमनी के अन्य वीडियो में कपल को 'गल्लां गुडियां' जैसे गानों पर थिरकते देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कृति के 'लॉलीपॉप' डांस की हो रही है.

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी कब होगी?

जानकारी के अनुसार, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन 11 जनवरी 2026 को शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी में परिवार के करीबी सदस्यों के अलावा बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा दोस्तों को आमंत्रित किया गया है.

लॉलीपॉप लागेलू पर डांस देख फैंस के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर फैंस कृति के इस बेबाक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें 'यूपी-बिहार की जान' कह रहा है तो कोई पवन सिंह और कृति सेनन के कोलैबोरेशन की मांग कर रहा है. यह वीडियो साबित करता है कि जब बात डांस और मस्ती की आती है, तो भोजपुरी गानों का कोई सानी नहीं है.

