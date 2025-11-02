King Movie Teaser: बर्थडे पर शाहरुख खान का फर्स्ट लुक आया सामने, खून-खराबा और ताबड़तोड़ एक्शन के बीच किंग ने दिए 3 धांसू डायलॉग

Shah Rukh Khan King Teaser Release: शाहरुख़ ख़ान के जन्मदिन पर उनकी अगली फ़िल्म 'किंग' का टीज़र आउट हो गया है, जिसमें फ़िल्म के नाम और SRK का धांसू, एक्शन से भरपूर फर्स्ट लुक सामने आया है. टीज़र में शाहरुख़ ख़ान के तीन दमदार डायलॉग्स हैं और यह 2026 में रिलीज़ होगी.

Shah Rukh Khan King Teaser Out: शाहरुख़ ख़ान के जन्मदिन के अवसर पर उनकी आने वाली एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म 'किंग' का आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया गया है. 72 सेकंड के इस धमाकेदार वीडियो में न केवल फ़िल्म के टाइटल की घोषणा हुई, बल्कि SRK का इंटेंस और एक्शन से भरपूर फर्स्ट लुक भी दर्शकों के सामने आया. टीज़र में शाहरुख़ ख़ान का 'वन मैन शो' देखने को मिलता है, जिसमें उनके तीन पावरफुल डायलॉग्स भी शामिल हैं.

एक्शन के 39 सेकंड बाद दिखा शाहरुख़ खान का फर्स्ट लुक

टीज़र की शुरुआत ज़बरदस्त एक्शन दृश्यों के साथ होती है. शुरुआती 39 सेकंड तक स्क्रीन पर शाहरुख़ ख़ान का चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके एक्शन की झलक और बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ ही सुनाई देती है. यह हिस्सा सस्पेंस और उत्सुकता पैदा करता है.

जैसे ही टीज़र 40वें सेकंड पर पहुँचता है, 60 साल की उम्र में शाहरुख़ ख़ान का लुक सामने आता है. उनका यह अवतार पहले शायद ही किसी फ़िल्म में दिखा हो. वह ताबड़तोड़ एक्शन करते नज़र आते हैं. फ़िल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इस टीज़र को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. टीज़र में दिखाया गया खून-खराबा और इंटेंस एक्शन रणबीर कपूर अभिनीत और संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित फ़िल्म 'एनिमल' की याद दिलाता है.

टीज़र के तीन दमदार डायलॉग्स

'किंग' के टीज़र में शाहरुख़ ख़ान के तीन धांसू डायलॉग्स हैं, जो फ़िल्म में उनके किरदार की गहराई को दर्शाते हैं.

पहला डायलॉग- टीज़र की शुरुआत में ही यह डायलॉग बैकग्राउंड में 31 सेकंड तक चलता रहता है. "कितने खून किए, याद नहीं. अच्छे लोग थे या बुरे, कभी पूछा नहीं. बस उनकी आंखों में यह एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह." इस डायलॉग के खत्म होते ही स्क्रीन पर 'किंग' (King) का टाइटल फ़्लैश होता है.

दूसरा डायलॉग और लुक- "सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम." इस डायलॉग के साथ ही शाहरुख़ ख़ान का लुक रिवील होता है. वह मुंह में ताश का पत्ता (बादशाह) दबाए हुए हैं. उनकी नाक से खून बह रहा है और ताश के पत्ते से भी रक्त टपकता दिख रहा है. 6 सेकंड का यह डायलॉग उनके किरदार का परिचय देता है.

तीसरा और अंतिम डायलॉग- "डर नहीं, दहशत हूं.".. यह टीज़र में सुनाई दिया तीसरा डायलॉग सबसे छोटा, केवल 3 सेकंड का है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव डालता है.

रिलीज की तारीख और स्टार कास्ट

टीज़र के अंत में फ़िल्म के मेकर्स ने यह घोषणा की है कि 'किंग' फ़िल्म 2026 में रिलीज़ होगी. हालांकि, इस टीज़र में बाकी स्टार कास्ट के नामों का खुलासा नहीं किया गया है.

