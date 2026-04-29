Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी के शो की कंटेस्टेंट्स लिस्ट आई सामने, नए चेहरों को चुनौती देने लौट रहे हैं पुराने जांबाज खिलाड़ी

Khatron Ke Khiladi 15 Contestants: खतरों के खिलाड़ी 15' की संभावित लिस्ट सामने आई है, जिसमें हिना खान, रुबीना दिलैक, अली गोनी और जैस्मिन भसीन जैसे पुराने सितारों के साथ ओरी जैसे नए चेहरे नजर आ सकते हैं.

Khatron Ke Khiladi 15 Contestants: रोहित शेट्टी का मशहूर स्टंट आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने 15वें सीजन के साथ जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है. इस बार शो को लेकर चर्चाएं इसलिए तेज हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बड़े सितारों ने एक साथ 'K' साइन के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीजन में पुराने 'धुरंधर' और नए सितारे एक साथ नजर आएंगे.

कंटेस्टेंट्स की संभावित लिस्ट

हाल ही में इंस्टाग्राम पर रुबीना दिलैक, हिना खान, जैस्मिन भसीन और अली गोनी जैसे कलाकारों ने अपनी उंगलियों से 'K' बनाकर हिंट दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीजन में कुछ पुराने विनर और फाइनलिस्ट 'सीनियर' या 'चैलेंजर' के तौर पर वापसी कर सकते हैं.

प्रमुख नाम जो चर्चा में हैं

रुबीना दिलैक और हिना खान: ये दोनों शो की पुरानी खिलाड़ी रही हैं और इनकी वापसी शो में नया रोमांच पैदा कर सकती है.अली गोनी और जैस्मिन भसीन: टीवी की यह लोकप्रिय जोड़ी एक बार फिर रोहित शेट्टी के खतरनाक स्टंट्स का सामना करती नजर आ सकती है.ओरी (Orry): सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी की एंट्री इस सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज मानी जा रही है.अन्य सितारे: इनके अलावा करण वाही, भारती सिंह, अविनाश मिश्रा और फरहाना भट्ट के नाम भी इस लिस्ट में मजबूती से उभरकर सामने आए हैं.

कब शुरू होगा शो?

हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजन 15 की शूटिंग मई 2026 के आखिरी हफ्ते में केप टाउन (Cape Town) में शुरू हो सकती है. दर्शकों को यह शो जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में कलर्स टीवी पर देखने को मिल सकता है.

रोहित शेट्टी एक बार फिर अपने नए और चुनौतीपूर्ण स्टंट्स के साथ तैयार हैं. इस बार पुराने और नए चेहरों के बीच का मुकाबला 'खतरों के खिलाड़ी 15' को अब तक का सबसे दिलचस्प सीजन बना सकता है.

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