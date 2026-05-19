Khatron Ke Khiladi 15: केप टाउन में शुरू हुआ 'खतरों का खेल', जानें टीवी और OTT पर कब धमाल मचाएगा रोहित शेट्टी का शो?

Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी का स्टंट शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' दो साल के इंतजार के बाद केपटाउन में शुरू हो चुका है. इसका प्रसारण जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में होगा.

Khatron Ke Khiladi 15: स्टंट और रोमांच के शौकीनों के लिए एक बेहद खुशखबरी सामने आई है. टीवी का सबसे चर्चित और पसंदीदा स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने 15वें सीजन के साथ धमाकेदार वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. गौरतलब है कि पिछले साल फैंस को इस शो का दीदार नहीं हो सका था, जिसके कारण दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब दो साल का यह लंबा सूखा खत्म होने जा रहा है और शो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शुरू हुई एक्शन की शूटिंग

शो के होस्ट और मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी एक बार फिर सेलिब्रिटीज की क्लास लगाने के लिए तैयार हैं. इस बार भी शो की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका के खूबसूरत और एडवेंचरस शहर केप टाउन को चुना गया है. सभी कंटेस्टेंट्स केप टाउन पहुंच चुके हैं और वहां डरावने व खतरनाक स्टंट्स की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. शूटिंग सेट से कंटेस्टेंट्स लगातार अपनी तस्वीरें और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं.

रुबीना दिलैक की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

शो की मजबूत दावेदार मानी जा रही एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने केप टाउन से अपनी कुछ बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक ऐसा कैप्शन लिखा है जो शो के माहौल को पूरी तरह बयां करता है. रुबीना ने लिखा, "तूफान से पहले की शांति... अभी या कभी नहीं." उनकी इस पोस्ट के बाद से ही फैंस कयास लगा रहे हैं कि इस बार का सीजन पिछले सभी सीजन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है.

नए चेहरों के साथ पुराने खिलाड़ियों की भी हुई धमाकेदार एंट्री

'खतरों के खिलाड़ी 15' की सबसे खास बात यह है कि इस बार मेकर्स ने कुछ पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों को भी दोबारा मौका दिया है, जिससे मुकाबला और भी कड़ा होने की उम्मीद है. इस सीजन में खतरों से खेलने वाले कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट इस प्रकार है:

रुबीना दिलैक

गौरव खन्ना

करण वाही

रित्विक धनजानी

जैस्मिन भसीन

विशाल आदित्य सिंह

ओरी (Orry)

हर्ष गुजराल

फरहाना भट्ट

शगुन शर्मा

अविनाश मिश्रा

रुहानिका धवन

अविका गौर

जानिए कब और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे ग्रैंड प्रीमियर

शो को लेकर फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह कब से टेलीकास्ट होगा. हालांकि मेकर्स की तरफ से आधिकारिक तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ग्रैंड प्रीमियर जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में किया जा सकता है. दर्शक इस शो का लुत्फ टीवी पर कलर्स चैनल पर उठा सकेंगे, जबकि ओटीटी लवर्स के लिए यह शो जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा.

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